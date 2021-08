La niña de los ojos de Marta Sánchez se hace mayor. Paula Cabanas, su única hija, celebra este domingo la mayoría de edad. Con motivo de esta fecha su orgullosa mamá le ha dedicado un emotivo mensaje que ha compartido en sus redes sociales. También ha abierto su álbum más personal para acercarnos algunas bonitas imágenes con las que demuestra la gran complicidad que mantiene con la joven.

Desde su nacimiento, pasando por su niñez hasta el día de hoy. La cantante ha realizado un completo repaso a la vida de su pequeña. La joven, que es fruto de su segundo matrimonio con Jesús Cabanas que terminó en 2010, se ha convertido en toda una mujer. Además, le dedica unas preciosas palabras: «Hace años, cuando te escribí esta letra, veía lejano este día… Pero el tiempo pasa y ya te has hecho una mujer… Hoy, día 1 de agosto, cumples tu mayoría de edad…».

Marta Sánchez continúa este ‘post’ recordando que ahora empieza «un largo camino para ti lleno de experiencias y aprendizaje en el que espero que sepas caminar con sabiduría e intuición, eligiendo buenos compañeros de viaje y aprendiendo a ser feliz con todo lo que venga… y con mucha salud… Disfruta de tu día mi amor!». También le aconseja que nunca «deje de sonreír, de ser tan maravillosa y de tener ese buen corazón..!». La artista concluye este significativo mensaje con las siguientes palabras: «Te queremos con locura!! Tu mami. Que te adora».

Paula Cabanas, que se define en redes como una «chica que ama los atardeceres y la pasta», le ha contestado con un breve, pero contundente comentario: «Gracias, mami. Te quiero». Han sido muchos los seguidores de la cantante los que han reaccionado a este aniversario, entre ellos, varios rostros conocidos como Nicolás Vallejo-Nágera quien le decía: «Es una chica maravillosa, enhorabuena a esos padres y felicidades a ella». Elena Tablada añadía: «Felicidades a la mujercita! Orgullosas deben estar una de la otra». Mientras que Elsa Anka comentaba: «Felicidades a la bella 😍🎉🎊🍾🎈 ! Y a toda la familia».

«Me gustaría que siguiera mis pasos»

Marta Sánchez ha hablado en más de una ocasión sobre su hija Paula públicamente. Durante una conversación con SEMANA a finales de 2020 calificaba de la siguiente manera el momento que estaba viviendo la joven: “Yo creo que lo que le apetece ahora mismo es disfrutar de su edad y no estar pendiente de lo que quiere hacer en un futuro. Es una niña que se va a defender siempre en todo lo que haga, porque tiene mucho carácter y mucho amor propio para triunfar”.

Además, explicaba que siempre le había aconsejado que en lo que haga «intente no ser una más. Que siempre sea una persona que destaque». También elogiaba sus dotes para la canción: “Aunque no está bien que lo diga, mi hija canta muy bien y tiene una creatividad increíble. Me gustaría que siguiera mis pasos, si eso le hiciera feliz totalmente, si no es así, me gustaría que se dedicara a otra cosa”.