Este martes, Mila Ximénez anunció que padecía de cáncer de pulmón, lo que le obligaría a dejar la televisión de manera temporal. La colaboradora de televisión quiso sacar la fortaleza y valentía de la que se caracteriza y hacerlo ella misma pública, aunque pidió la ayuda de su compañero y amigo, Jorge Javier Vázquez. Desde que saliera a la luz esta noticia, Mila ha recibido cientos de mensajes de apoyo de amigos y compañeros de profesión. Ademas, del cariño de los suyos, sobre todo de su hija, Alba, y sus hermanos. De hecho han sido dos de sus hermanos, Manolo y Concha, quien han acudido este mismo miércoles a su casa a visitarla y a estar junto a ella ante estos momentos tan complicados que está viviendo.

Los hermanos de Mila Ximénez han acudido a su casa a visitarla

Mila Ximénez siempre ha estado muy unida a sus hermanos y ha encontrado en ellos el mejor apoyo para su lucha contra el cáncer, además del mensaje de optimismo y esperanza. Y es que sus tres hermanos han sufrido el cáncer, que finalmente han logrado superarlo. En su visita de este mismo miércoles a su casa, Manolo y Concha habrán querido hacer hincapié en el resultado positivo de su enfermedad. En su momento, Mila Ximénez se volcó con ellos para superar el cáncer, algo que ahora ellos le están devolviendo.

Este mismo miércoles, Manolo y Concha llegaban a casa de la colaboradora de televisión portando una bandeja con papel de aluminio, lo que podría ser la comida para disfrutar de una agradable jornada culinaria compartiendo confidencias en familia. Los hermanos de Mila Ximénez han acudido a visitarla a su domicilio en Madrid, pero han vuelto a hacer alarde de su discreción y no han querido dar detalles sobre cómo está su hermana después de hacer pública la enfermedad a la que se tendrá que enfrentar.

Los hermanos Ximénez siempre se han mostrado muy unidos

Son contadas las ocasiones las que los hermanos de Mila Ximénez han aparecido en televisión, pero siempre han demostrado el apoyo a la colaboradora de televisión. Ahora, todos juntos hacen piña para superar la enfermedad que comenzará su tratamiento en la próxima semana: «Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses», explicó Mila Ximénez este martes tras anunciar que padecía cáncer de pulmón. -«Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar», añadía.