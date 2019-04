Desde hace algún tiempo, Kiko Matamoros está haciendo frente a un glaucoma que le ha provocado la pérdida de la visión en su ojo derecho. Como consecuencia de esta enfermedad, el colaborador de Mediaset está viendo cómo le afecta en su día a día y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la conducción.

Hace tan solo unas semanas, el ex de Makoke hablaba sobre este tema en televisión y explicaba que cuando se lo diagnosticaron -hace casi diez años- mantenía un 40% de la visión en su ojo derecho y tenía un poco afectada la del izquierdo, pero actualmente ya no cuenta con visión en el derecho. A pesar de la gravedad, Kiko no sigue las recomendaciones médicas como debería y continúa siendo fiel a su particular manera de vivir.

Eso sí, Kiko ha confesado que se encuentra mejor de lo que esperaba en un principio, pero que, inevitablemente, esta dolencia le afecta en actividades cotidianas como coger el coche. Ya no conduce su vehículo por la noche y lo hace menos durante el día. Según publica la revista ‘Lecturas’, ha contratado a un chófer personal.

La sorpresa para más de uno es descubrir la identidad de este nuevo hombre de confianza. Nada menos que el hermano de la reina de los realities, Sofía Suescun, con quien este mantiene una buena amistad. Es más, mucho se ha hablado sobre un supuesto affaire entre la ex de Alejandro Albalá y el colaborador.

El hermano mayor de la navarra, Cristian Suescun, sería el nuevo chófer personal de Kiko Matamoros. El joven también ha pisado los platós de Mediaset para defender a su hermana en más de una ocasión relevando a su madre, Maite Galdeano. Sofía y Cristian mantienen una estrecha relación, pero pasaron su infancia separados, ya que cuando sus padres decidieron divorciarse, Sofía creció junto a su madre mientras él lo hizo con su padre.