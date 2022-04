Rocío Flores aseguró este miércoles estar decepcionada con Olga Moreno tras su entrevista a SEMANA. Sus gestos corporales mostraban un enfado que traspasaba la pantalla y es que ella esperaba haberse enterado de otro modo de que la empresaria había roto su silencio. Aunque después matizó y recordó que la seguía adorando, lo cierto es que la familia de Olga Moreno no ha tardado en reaccionar a sus palabras. En concreto, una de las hermanas de la hispalense. «Y yo digo que también estoy súper decepcionada contigo Rocío Flores, quién te crees», dice Aranza Moreno, hermana de Olga, quien además añade varios emojis que reflejan el enorme enfado que tiene.

No ha sido su única reacción pública. Además de estas palabras en redes sociales, Aranza también aplaudió la reacción de Joaquín Prat, quien preguntó a Rocío Flores el motivo por el que estaba decepcionada con Olga Moreno por no avisarla de la entrevista concedida a este medio. «¿Tu padre a ti te hubiese avisado cuando iba a hablar de tu madre si tú tuvieses la edad que tienes ahora?», le preguntó, cuestión a la que Rocío no respondió y tras la que exhaló aire demostrando así el enfado que estaba sintiendo en ese preciso instante. Ante esta reacción que compartió la cuenta de Telecinco en una de sus redes sociales, la hermana de Olga Moreno escribió junto a emoticonos de aplausos y corazones: «Muy bien dicho, Joaquín Prat».

La familia de Olga Moreno apoya a la empresaria en cada uno de sus pasos, pues siempre los ha dado desde la elegancia. Así se lo repiten a su entorno, un parecer que no ha cambiado al leer la extensa charla que Olga Moreno ha mantenido con SEMANA. En ella, la ex de Antonio David Flores habla a corazón abierto sobre su ruptura, sobre el día en el que su marido le pidió la separación y sobre sus planes a partir de ahora. Esta entrevista tan esperada está disponible en los kioscos y está repleta de bombazos, hecho que se ha demostrado en todo lo que está dando que hablar desde su publicación.

Primeras palabras de Antonio David

Quien ha preferido no pronunciarse y responder a la familia de Olga Moreno es Antonio David Flores. El malagueño tan solo ha hablado de las palabras que su expareja ha dado en SEMANA para aclarar cuándo se enteró de que Olga rompería su silencio en nuestra revista. «Yo sabía de la propuesta de la entrevista, pero no cuándo la iba a hacer y menos del contenido. Sé del contenido el lunes por la noche», dijo Antonio David en boca de su hija.

Son muchos los que han criticado a Rocío Flores por sentirse decepcionada con Olga. Ella fue consciente de que su comportamiento frente a las cámaras no había sido del todo acertado y dio explicaciones haciendo algunos matices respecto a Olga, alguien tan importante para ella. «No tendré nada que reprocharle a Olga con cómo es como madre y lo bien que se ha portado conmigo y con mi hermano cuando no le correspondía. Me siento decepcionada por no haberme enterado antes de la entrevista. Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre», comentó Rocío en ‘El programa de Ana Rosa’.

(Noticia en elaboración)

