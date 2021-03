La hermana de Olga Moreno ha estallado contra el documental que protagoniza Rocío Carrasco para defender a Antonio David Flores.

No todo el mundo sabía si Olga Moreno seguiría adelante con su contrato con Mediaset después de que Antonio David fuera despedido de forma fulminante. Mucho se ha especulado los últimos días con la posibilidad de que hiciera frente a la multa y dejara pasar su participación en ‘Supervivientes’, sin embargo, la malagueña continúa en la aventura selvática. Ya ha hecho las maletas y emprendido un viaje que, a buen seguro, le cambiará la vida. Aunque tanto ella como su círculo más íntimo habían apostado por el silencio, algo ha cambiado en su familia y así lo demuestra el paso que han decidido dar. Rosa Moreno, la hermana de Olga, ha utilizado sus redes sociales para además de despedirse de ella públicamente, también ha cargado contra Rocío Carrasco y todo lo que ha contado hasta ahora en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Después de desearle toda la suerte del mundo a su hermana, Rosa Moreno ha estallado como nunca tanto contra Rocío como contra la cadena. «Así quiero verte siempre, amiga, hermana… Llévate todas las risas guardadas y tráete toda la luz que vas a absorber allí de las estrellas. Princesa, guerrera, valiente, discreta..», ha escrito, un mensaje mucho más conciliador que lo que poco después ha posteado en su perfil. Indignada con que no se dejara intervenir después del primer episodio a Rocío Flores, la hermana de Olga Moreno critica la manipulación, pues no entiende el motivo por el que no se la dejó hablar en directo. «Basta de creer todo lo que cuentan», ha señalado después de que Rocío Flores asegurara que estaba tranquila cuando se puso en contacto con el programa.

Rosa no está de acuerdo ni con la versión que ha ofrecido Rocío Carrasco en el documental, ni tampoco con la reacción de la opinión pública contra su cuñado. «La justicia no debe ser mediatizada. ¡Lo que faltaba! ¡Qué vergüenza y manipulación, señores! Esto demuestra una vez más cómo va España». «Los que te conocemos bien no necesitamos ninguna prueba, pero desgraciadamente hay gente muy mala y poca inteligencia que creen a ciegas sin conocer la verdad. Demasiada gente está contigo, cuñaíto. Y la verdad sólo tiene un camino y saldrá a la luz. ¡Fuerza! ¡Ya basta de hacer daño y opinar gratuitamente!», ha escrito.

Así revelaría las intenciones de la familia, pues vaticina que próximamente se descubrirá la otra versión, unas declaraciones que poco tienen que ver con lo hasta ahora dicho. «Hace un año que grabaron ese documental y, ¿esperáis hasta ahora para juzgar violencia de género? ¿De qué vais, Telecinco? Y a todas las feministas como, Paz Vega, ¿en qué os basáis para opinar y juzgar sin saber? ¡No tenéis no puta idea! ¡Estáis haciendo mucho daño a mi familia! El karma, la verdad y la justicia siempre salen a la luz y será pronto«, continúa. Este martes se ha desvelado que serán dos amigas las que se harán cargo de su defensa en plató, no obstante, nadie duda de que si hay alguien que quiere defenderla con uñas y dientes esa es su hermana Rosa.