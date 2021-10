Olga Moreno y Antonio David Flores han puesto punto y final a su matrimonio. Pero ¿qué pistas ha dado su familia tras la ruptura?

Ni Antonio David Flores, ni tampoco Olga Moreno se han pronunciado acerca de su ruptura. Solo Rocío Flores ha revelado que está destrozada y que todo lo que está sucediendo es insufrible para ellos. Fuera de este testimonio el silencio se ha apoderado de la familia y todo apunta a que de momento será así. Mientras que los rumores crecen, todos intentan seguir adelante con su vida, entre ellos, las hermanas de Olga Moreno. Raquel, quien suele pronunciarse a través de su perfil de Twitter, ha sido la última en referirse públicamente a Antonio David, al que sigue llamando «cuñado» para sorpresa de todos. Nadie se esperaba estas palabras tras la separación, pero Raquel Moreno sigue tratando a Antonio David como si siguiera con su hermana o como si formara parte de su familia a día de hoy.

Este jueves quien ha reaparecido ha sido Olga Moreno, quien continúa con sus rutinas habituales. Ha acudido al trabajo y no ha podido evitar ser preguntada por los motivos por los que han tomado esta drástica decisión tras 20 años juntos y 12 años casados, sin embargo, ella no ha respondido a ninguna cuestión. Ni una palabra sobre el momento sentimental que están viviendo y es que prefieren que todo siga su cauce y no avivar ningún fuego por el momento.

Antonio David hacía saltar todas las alarmas cuando horas después de conocerse su separación acudió a la comisaría junto a su abogado y amigo, Iván Hernández. No dio explicaciones sobre qué le había llevado a las dependencias policiales, tampoco cómo se encontraba después de que se conociera que él y Olga habían roto. En su canal de Youtube sí que se mostró mucho más hablador y fue ahí donde comentó que se sentía fuerte gracias al apoyo de la tan mencionada ‘marea azul’. A pesar de que los últimos meses han sido muy complicados y ha recibido muchísimas críticas, hay algo que siempre le ha hecho estar positivo: la lealtad de sus seguidores. Todos ellos han sido un hombro en el que apoyarse cuando sentía que no tenía fuerzas para tirar hacia adelante y él se siente agradecido por ello.

Pocos imaginaban que esta ruptura se iba a producir. Parecía que el matrimonio era inquebrantable y que jamás se separarían, menos aún si se analizan las declaraciones de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. Ni para ella ni tampoco para su marido ha sido fácil este año, en especial, desde que empezó ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, fecha que marcó un antes y un después en la familia Flores. El propio Antonio David comentaba hace tan solo unos días que le habían destrozado la vida, no obstante, siempre ha insistido en que no se rendirá. Luchará hasta que haga falta en los juzgados y sentará a quien tenga que hacerlo ante un juez con el único objetivo de demostrar su inocencia, según él mismo.