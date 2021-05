Raquel Moreno, la hermana de Olga Moreno, ha estallado en sus redes sociales anunciando medidas legales y advirtiendo a Carlota Corredera

La docu-serie de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue dando mucho de que hablar. En los últimos episodios, Rociíto también ha hablado de Olga Moreno, la actual mujer de Antonio David Flores. Incluso ha llegado a revelar que estuvieron a punto de llegar a las manos. «Es otra sinvergüenza… al final conviviendo con quien vive, pues mucho menos, no te puedes esperar. Es una cómplice de Antonio David Flores, total y absolutamente», aseguraba la hija de Rocío Jurado en el décimo episodio que llevaba por nombre ‘Vibro’. Durante todo este tiempo, Carlota Corredera se ha mostrado fiel defensora de Rociíto. Esto ha hecho estallar a Raquel Moreno, la hermana de Olga Moreno.

La hermana de Olga Moreno acusa a Carlota Corredera de hacer daño a su sobrina de 8 años

Raquel Moreno ha reaparecido en su cuenta personal de Twitter donde ha advertido a la presentadora de la docu-serie. La hermana de la concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido una captura de un texto que compartió en su perfil de Instagram (cuenta que tiene privatizada). En dicho texto hablaba sobre Carlota Corredera de la siguiente manera: «Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades«, comenzaba diciendo.

Y continuaba explicando: «¿Dice qué es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory (refiriéndose a Rocío Flores). ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido?», lanza al aire Raquel Moreno. Y sentencia su comentario de la siguiente manera: «Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE», escribía junto a un «¡BASTA YA CARLOTA CORREDERA».

Raquel Moreno denuncia los mensajes detractores que recibe en su cuenta de Instagram

No es la única queja que ha compartido con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. También ha publicado un hilo de mensajes que ha recibido a través de los directos de Instagram acusando desde un perfil de apoyo a Rocío Carrasco. Una batería de mensajes donde insultaban a Olga Moreno, a Antonio David Flores y demás miembros de la familia que están en contra del testimonio de Rociíto.

«Ojala el padre impío pague el daño que le ha causado», «Tu hermana tanto que dice querer a Rocío Flores lo único que hace es exponerla» o «Tu hermana una sin vergüenza en toda regla. España pide la expulsión directa de ella» son algunos de los mensajes que Raquel recibe en su perfil personal. A este tipo de acusaciones les ha respondido anunciando medidas legales: «Buenos días. Gracias por tus palabras. Lo veré con los abogados. Estas cosas son las que necesito para denunciaros. Mil gracias».