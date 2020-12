Helen Lindes ha regresado a la esfera pública orgullosa al hablar de sus hijos. Ha compartido las curiosidades de sus personalidades y es que no son, para nada, iguales. Vea el vídeo

Helen Lindes ha vuelto a sentir el calor de los focos al ponerse de nuevo en un photocall. Lo hace para respaldar el aniversario de una conocida revista, en la que la modelo se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros. Lo ha hecho con especial amabilidad, hablando sobre los detalles más íntimos de su vida junto a su marido, el jugador de baloncesto Rudy Fernández. Pero si algo ha llamado la atención de la entrevista de la maniquí canaria es cómo ve a sus hijos, Alan y Aura, cuya personalidad poco a poco se va perfilando, mostrando un carácter muy diverso entre ambos.

Vídeo: Europa Press

Una curiosidad de la que Helen Lindes ha querido tratar sin problemas. Alan, el hijo mayor de la pareja, cumplirá cuatro años el próximo 22 de diciembre y es que, como la propia modelo confiesa: “Me tocó el gordo”. Por otro lado, está Aura, la princesa de la casa, que ya tiene un año y medio. La ex Miss España se asombra de lo rápido que crecen sus retoños y es que recuerda que al inicio del confinamiento su hija no caminaba y ahora dice estresada que debe estar pendiente en todo momento de ella, dado que no para y es muy trasto.

Vea el vídeo para descubrir la dispar personalidad de sus dos hijos y es que a pesar de su corta edad ya demuestran quién está más espabilado y muestra una mayor inteligencia a la hora de relacionarse con el mundo, y cuál de los dos es más cariñoso y sentimental. Eso sí, Helen Lindes no puede disimular que se le cae la baba al hablar de los príncipes de su casa. ¡Dale al play y descubre cómo habla de ellos!