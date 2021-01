A Tom Brusse se le caía la baba al ver a Melyssa de nuevo, lo que provocó el enfado de su novia, Sandra Pica, que lo estaba viendo todo desde casa. Le dejó claro que cuando volviese tendría las maletas en la calle. Ahora, él aclara en qué punto está su relación

La relación de Tom Brusse y Melyssa Pinto sigue dando mucho que hablar, a pesar de que hace seis meses que rompieron su romance y entre ellos tan solo queda rencor (por parte de ella) y bonitas palabras, para muchos vacías, (por parte de él). Eso sí, este lunes se volvieron a ver las caras tras meses sin cruzar palabra y lo hacían en el plató de ‘La isla de las tentaciones’, programa que no solo separó sus caminos, sino también les dio la fama de la que ahora gozan. En este reencuentro, Tom Brusse se deshizo en halagos hacia la que fuese su novia, reconociendo que cuando la ve le vienen “recuerdos” y que se pone “nervioso” ante su presencia. Llegó a decir que “aún la tengo en mi corazón”, algo que terminó provocando que su actual novia, Sandra Pica, a la que conoció en el reality, llamase en directo para poner a su novio en su sitio y dejarle claro que con esa actitud nada tiene que hacer con ella.

Vídeo: Europa Press

Se avecinaba bronca en casa de Tom Brusse y Sandra Pica y es que la joven no recibió con buenos ojos este reencuentro entre su chico y su ex, pero menos aún que este le regalase los oídos a Melyssa a la primera de cambio. Por mucho que trataba de solucionar el embrollo, Tom Brusse no acertaba con sus palabras: “Estoy enamorado de una persona, pero puedo tener a otra persona en mi corazón”, decía, pero no lo arreglaba. Ahora, la estrella masculina de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado en qué punto está su relación con su novia, Sandra Pica, y, precisamente, si aún puede considerarse que es su novia. Vea el vídeo, que es revelador, porque muestra la intención del joven de sentir empatía hacia su chica en un momento delicado para ella. ¿Es capaz? Dale al play.