Hackean el móvil de Belén Esteban tras su boda con Miguel Marcos

Belén Esteban y Miguel Marcos se dieron el «sí, quiero» ayer en la finca Vegas del Henares. Tal y como han explicado los asistentes a la boda del año, fue una celebración muy emotiva y especial. Sin embargo, un día después del gran día, la princesa del pueblo se ha levantado con una noticia que no esperaba.

Todas las anécdotas de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

Belén Esteban, hackeada

A Belén Esteban le han hackeado el móvil. «Me estaba escribiendo cosas muy raras y cuando me ha llamado se lo he dicho. Ella me dijo que no era ella», comentaba María Patiño en ‘Socialité’.

Mensajes sin sentido

Tal y como han explicado, le habría hackeado el móvil y a sus contactos les estaría llegando mensajes que carecían de sentido.

Víctor Sandoval, también afectado

Asimismo, Víctor Sandoval también ha confirmado que a él le han llegado mensajes desde el móvil de Belén que no tenían ningún tipo de significado.

María Patiño, impactada por este hecho

Los invitados han tenido acceso a móviles

Belén Ro ha explicado que uno de los camareros les dejó su móvil y con él pudieron comprobar qué era lo que se estaba diciendo de la boda de Belén Esteban.

Los camareros fueron cacheados

Ante la confesión de la colaboradora de ‘Sálvame’, Belén Esteban ha asegurado que ese hecho no podía ser cierto porque los camareros fueron cacheados.

Los imprevistos de la boda

Asimismo, la policía detuvo a dos paparazzis que habían conseguido entrar a la finca donde Belén Esteban y Miguel Marcos celebraron su boda.

Belén está viviendo un sueño

A pesar de estos imprevistos, Belén Esteban, según ha comentado la presentadora de ‘Socialité’, ha asegurado que está feliz y emocionada.