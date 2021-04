Cuatro días después de recibir la primera dosis, nos ponemos en contacto con María Teresa para saber de primera mano si ha tenido síntomas.

María Teresa Campos reconoció tener miedo antes de recibir la primera dosis contra el coronavirus. Sin embargo, dio el paso alentada por sus hijas, quienes estaban muy preocupadas porque su madre estuviera protegida al ser una persona de riesgo. Justo este viernes recibió la primera entrega Pfizer en su centro de salud, instante tras el que aseguró haberse no enterado ni siquiera del pinchazo. Días después de haber sido vacunada, desde SEMANA hablamos en exclusiva con la comunicadora para saber si ha tenido síntomas o efectos secundarios y si han sido difíciles los días posteriores a recibirla. Aunque en las horas previas estaba inquieta , por fin, puede respirar tranquila y es que, según nos confirma la propia periodista, su estado de salud es bueno.

«Me encuentro muy bien», dice María Teresa a esta revista. Agradecida por el interés, la malagueña aclara así que no ha sufrido síntomas ni problemas después de haber sido vacunada, algo que le preocupaba especialmente. También puede estar feliz de estar más cerca de vencer al virus. Cabe señalar que hace tan solo unos meses su hija Carmen Borrego lo padeció durante varias semanas, un complicado momento en el que explicó sentirse muy decaída. Al igual que la nieta de María Teresa, Alejandra Rubio, quien lo sufrió, aunque con síntomas leves afortunadamente.

Vídeo: Europa Press

Esta primera dosis no quita que María Teresa deba seguir siendo precavida, ya que todavía le queda una segunda. Mientras ella no se ha pronunciado acerca de la siguiente fecha en la que tendrá que ponerse de nuevo en manos de sanitarios, todo apunta a que sea en aproximadamente tres semanas cuando la vuelvan a llamar para administrarle la segunda parte de la vacuna. «Esto es prevención», dijo nada más ser inmunizada. Muy consciente de la crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando, la periodista se cuida al máximo para que ni ella ni los suyos tengan que vivir un susto en lo que se refiere a su salud.

Se desconoce, por el momento, cuándo volverá al trabajo y si prefiere hacerlo una vez esté totalmente protegida contra el coronavirus. Desde hace más de un mes su canal de Youtube, ‘Enredadas en la Red’ permanece paralizado y sin novedades y, de momento, no hay fecha prevista para su retorno en ‘La Campos Móvil‘. De hecho, tras la emisión del primer programa con Isabel Díaz Ayuso, Mediaset decidió no volver a incluirlo en la parrilla, lo que hizo disparar todas las alarmas. Ella, por su parte, le explicó a este medio que todo se debía a la falta de un permiso de circulación, aclaración con la que insistió en que no se había retirado de la pequeña pantalla.

La vacunación de María Teresa Campos no es lo único que tienen que celebrar en el clan Campos. El aterrizaje de Terelu en ‘MasterChef Celebrity es otra excelente noticia con la que todo su entorno se encuentra pletórico, aunque todavía habrá que esperar para descubrir cuál es la destreza de la colaboradora de televisión frente a los fogones. Ya dio algunas pistas de su manejo en ‘La última cena’, donde hizo un suculento menú con el que conquistó a la audiencia.