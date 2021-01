SEMANA ha podido hablar en exclusiva con la modelo venezolana tras la confirmación de su separación con el cantante y presentador.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez han anunciando este domingo que han puesto fin a su matrimonio después de 20 años de amor y dos hijos en común. Ha sido el cantante de rancheras el que ha emitido un comunicado en el que ha dejado claro que no hay un motivo de peso tras la ruptura, aunque reconoce que la diferencia de personalidades ha servido de detonante en la convivencia. Después de conocer la noticia que ha pillado por sorpresa a más de uno, SEMANA ha podido hablar con la venezolana, quien se ha pronunciado acerca de la separación.

A pesar de no querer entrar en detalles y dejar claro que no hay más explicaciones fuera a parte de las que se dan en el comunicado emitido por el presentador de ‘Mi casa es la tuya’, Fabiola Martínez ha explicado a SEMANA en exclusiva que tanto ella como sus hijos se encuentran bien. «Una decisión como esta no es fácil pero estamos tranquilos, yo estoy bien y los niños también», cuenta la venezolana a esta revista.

Por otra parte, Fabiola Martínez nos deja claro que han luchado hasta el último momento por salvar la relación, aunque finalmente han optado por seguir caminos diferentes. «Ambos lo hemos intentando pero no ha podido ser”, asevera la modelo a SEMANA.

En el comunicado lanzado este domingo en el programa presentado por Emma García, el cantante y presentador ha explicado que la separación se produjo hace poco tiempo y que tras ella no se esconde un motivo específico. Los problemas de convivencia derivados de sus distintas personalidades han conllevado a que hayan tomado la decisión de poner fin a su matrimonio tras 20 años de amor. «Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. No hay, ni ha habido terceras personas», ha asegurado tajante el interprete de «Como un vagabundo».

Bertín Osborne ensalza la figura de Fabiola en el comunicado con el que confirma el fin de su matrimonio

Como un indicativo del amor que ha sentido por la madre de sus dos hijos pequeños, lo cierto es que Bertín Osborne solo ha tenido bonitas palabras para Fabiola. Sobre ella, ha dejado claro que es una mujer excelente y maravillosa. Además, espera que aunque a partir de ahora vivan separados puedan seguir manteniendo una buena amistad por el bien de sus familias y de los dos pequeños.

Bertín Osborne también ha pedido respeto para que no se hagan especulaciones acerca de la separación. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema», ha sentenciado. Una decisión dolorosa, según apunta el presentador de Mediaset, que desde luego no pondrá fin al cariño que habrá entre ellos.