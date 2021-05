Rocío Carrasco ha desvelado qué siente por su suegra, la madre de Fidel Albiac. Ha sido muy importante para ella y es como si segunda madre.

Rocío Carrasco en los últimos minutos de la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ da un puñetazo sobre la mesa para plantar cara a Antonio David. No solo se ha decidido a hablar y contar su verdad, también a recuperar las riendas de una vida que desde hacía años estaba enterrada. La hija de ‘La más grande’ tiene claro que además de seguir trabajando, saldrá de su refugio y no se esconderá de nada ni de nadie por miedo al qué dirán. «Eso es lo que él quiere, pero no lo va a conseguir, de hecho, no lo ha conseguido. No ha tenido huevos para conseguirlo», dice en el último capítulo. Rocíito insiste en que está muy bien rodeada y acompañada de grandes amigos y personas que la quieren.

«No lo ha conseguido no solo por mí, sino porque estoy rodeada de mi gente que me ayudan cada día que me levanto. Han estado conmigo en los peores momentos de mi vida, he puesto de mi parte, pero no he estado sola. No me han dejado sola nunca…Tengo un marido que ha estado 24 horas del día a mi lado, tengo a mi suegra que ha sido la persona más maravillosa que he conocido aparte de su hijo. La persona más honesta, de casta le viene al galgo y a la cual le estoy eternamente agradecida porque ha sido como mi madre, yo no estoy sola», ha explicado. Aunque son pocos los datos que se conocen de la madre de Fidel, lo cierto es que para ella esta enfermera de profesión ha ocupado y ocupa un papel muy importante en su vida.

Si bien la pareja no ha tenido hijos, han procurado apoyarse mucho el uno en el otro. Fidel para su entorno es «su salvador» y así lo han repetido en multitud de ocasiones por ejemplo las Campos en televisión. La propia Rocío en varios de sus capítulos ha contado que él es quien la encontró en la habitación de su casa cuando tuvo un intento de suicidio, siendo Fidel quien la trasladó al hospital donde la atendieron y donde fue ingresada. Él es el gran amor de su vida y ella asegura que se lo ha demostrado multitud de veces, pues su vida no ha sido fácil. La hija de Rocío Jurado se trata de un cuadro depresivo desde el año 2011 y, aunque cree que está muy cerca de recuperarse, todavía le queda camino por recorrer.