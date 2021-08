¿Ha firmado ya Olga Moreno un jugoso contrato con Telecinco? Todo lo que se sabe

Desde que ganó ‘Supervivientes 2021’, mucho se ha especulado con la posibilidad de que Olga Moreno fiche como colaboradora en alguno de los programas de televisión con más gancho de Mediaset. La entrevista concedida a Carlos Sobera en ‘Ahora, Olga‘, una semana después de ganar el ‘reality’ de Telecinco se quedó corta en muchos aspectos y por ello gran parte de la audiencia anhela contar con ella como colaboradora habitual de algún espacio de la pequeña pantalla que le permita ahondar en todos los detalles sobre su vida que destapó Rocío Carrasco en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Los rumores suenan con fuerza desde hace semanas. ¿Ha firmado ya Olga Moreno un jugoso contrato con Telecinco? Hasta la fecha ni la cadena ni la sevillana han confirmado nada al respecto, pero se especula que en otoño podría ser contratada por el ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ como gancho para la nueva temporada. Una temporada en la que la hija de Rocío Jurado estrenará la segunda parte de su docuserie, que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’.

La respuesta de Olga Moreno cuando se le pregunta por su posible fichaje en televisión

No cabe duda de que sería un auténtico pelotazo televisivo que la empresa contase con las dos grandes protagonistas de la actualizad del corazón en su plantilla. Rocío Carrasco ya está más que asegurada: además de la secuela de su programa biográfico, ha firmado un suculento contrato como colaboradora de ‘Sálvame‘. La pregunta es: ¿Hará lo mismo Olga Moreno? La mujer de Antonio David Flores aún tiene mucho que contar, pero ¿se animará a hacerlo y con ello convertirse en una figura destacada ante las cámaras? Dale al play y vea la respuesta de la andaluza cuando se le pregunta por esta cuestión…

De momento, Olga procura no pronunciarse sobre su posible fichaje en la tele, pero las ofertas están sobre la mesa y de ella depende decir ‘sí’ a un nuevo horizonte que le permitiría aumentar su fuente de ingresos y contestar a tantas polémicas de las que ha sido protagonista en los medios de comunicación. En los últimos cuatro meses ha facturado ya cerca de medio millón de euros gracias a su paso por ‘SV’ y su entrevista en ‘Ahora, Olga’. Aún tiene más opciones de seguir haciendo caja si se animara a explotar el interés que despierta su vida.

Antonio David, en guerra contra Telecinco

Cabe recordar que su marido ha sido desterrado por completo de Mediaset. A raíz de la emisión del documental fue despedido de manera fulminante de ‘Sálvame’. Y se le ha vetado de todos los programas de la empresa audiovisual, donde ha pasado a convertirse en persona ‘non grata’. Es una situación ante la cual el malagueño no piensa quedarse quieto. Está decidido a batallar con uñas y dientes contra la empresa que hasta no hace mucho le daba de comer.

“Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele”, ha recordado Antonio David recientemente. “Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%”, ha recordado. Ahora bien, que él se encuentre en guerra con ellos no es impedimento para que Olga formara parte del ‘star system’ de Mediaset si se decidiese a aceptar algunas de las propuestas que ya le han hecho llegar.

Ahora solo cabe esperar a conocer cuál será su decisión final: si dará el salto definitivo a la pequeña pantalla o si, por el contrario, regresará a su vida anterior y se volcará en la tienda de moda que regenta en el centro de Málaga, ajena al huracán mediático. Ella ya ha sido tentada. Y no sería descabellado que dijese ‘sí’. Al fin y al cabo, siempre soñó con ser una estrella de la televisión.

Sus inicios como azafata del ‘Telecupón’

Años ha, la ganadora de ‘SV’ hizo sus pinitos como azafata del mítico ‘Telecupón’. Mucho antes de convertirse en mujer de Antonio David se buscaba la vida pronunciando los números que iban saliendo de los bombos de la suerte. Ahora la suerte corre muy a su favor y el bombo que tiene delante parece tener todos los números ganadores. Cierto es que Rocío Carrasco ha contado su verdad y ha ganado muchos adeptos después de hacerlo, pero no podemos olvidar que los telespectadores han elegido a Olga como ganadora de ‘Supervivientes 2021’ porque, además de considerarla una buena superviviente, se han encariñado con ella. ¿Responderá a ese cariño firmando un contrato? Pronto lo descubriremos.