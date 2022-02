A pesar de que su familia vuelve a estar en el punto de mira debido a la polémica generada por ‘Montealto’, lo cierto es que Rosa Benito está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ cumplía el pasado 4 de febrero 66 años y no ha sido hasta este fin de semana cuando ha aprovechado la ocasión para celebrarlo. La exmujer de Amador Mohedano ha reunido a toda su familia para soplar las velas. Un fiestón de lo más casero y que ha tenido un guiño a Rocío Carrasco.

Este fin de semana, Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, han hecho partícipes a todos sus seguidores de lo bien que se lo han pasado en familia mientras celebraban el 66 cumpleaños de la colaboradora de televisión. Después de una comida familiar y de probar la tarta, la cumpleañera y la cantante, junto al resto de mujeres que se encontraban allí presentes, se sentaban en el porche de la casa y comenzaban a cantar y bailar «Ay mamá», la canción con la que Rigoberta Bandini se presentó al Benidorm Fest para intentar conseguir su pase a Eurovisión 2022.

Una canción que no ha pasado desapercibido debido a que se trata de la banda sonora de ‘Montealto’, el nuevo espacio de Rocío Carrasco en Telecinco. Un guiño con el que tanto como la excolaboradora de ‘Sálvame’ y su hija querían reivindicar la importancia de las madres. «Por todas las #mamás ,y en especial a la mía que la adoro y le debo todo lo que soy!! Tarde de cumpleaños. Tarde de risas. Tarde en familia ♥️», escribe la sobrina de Rocío Jurado. «No me he podido reír más!!! Que bien lo hemos pasado. Por las madres…las que están y las que se fueron 🦋 #mama ♥️», indicaba la exmujer de Amador Mohedano.

La inexistente relación entre Rocío Carrasco y Rosa Benito

Este encuentro familiar llega tan solo unas horas después de que Rocío Carrasco se enfrentara a los fantasmas del pasado mientras visitaba la recreación de su casa de La Moraleja. En este especial, la hija de La Más Grande lanzaba un reproche a su tía, Rosa Benito, y recordaba con cariño los años que había vivido con ella. «Era muy cómica y muy actriz. Esa Rosa yo la he conocido siempre de puertas para adentro. Yo sé que Rosa es así, sé que es cómica, que luego llora… Es muy válida para muchísimas cosas, pero lo que le parece vergonzoso… Han pasado tantísimas cosas. No es un reproche. Es simplemente decir la realidad. La gente en su casa dirá lo mismo», señalaba. De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ incidía en el hecho de que siempre había tenido muy buena relación con la mujer de su tío Amador, aunque ahora era completamente inexistente.