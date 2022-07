España se quema. Los telediarios se inundan de imágenes en las que el fuego hace destrozos en varias partes del país. Sin ir más lejos, un bombero falleció falleció en plena extinción del incendio de Losacio en Zamora, mientras que un pastor también perdía la vida atrapado por el fuego. Este hecho también ocurría en Zamora. Este verano se está sufriendo la peor ola de incendios en años y bate en siete meses el récord de hectáreas calcinadas. Aunque la mayoría de ellos han notado una leve mejoría en las últimas horas, la situación sigue siendo preocupante. Esto es una catástrofe al igual que fue la erupción del volcán de la Palma, por ejemplo, donde miles de rostros famosos y personas anónimas enviaron ayuda a la isla canaria. Por este motivo, ahora algunas caras conocidas quieren poner su granito de arena ante esta situación tan dramática. Como es el caso de Soraya, que ha anunciado que pasará sus vacaciones de verano en Extremadura para ayudar a la zona.

La artista se encuentra inmersa en su gira de conciertos, por la que está recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos de todo el país. Soraya ha anunciado que tiene previsto actuar en Extremadura: «Es hora de apoyar a los nuestros, mis vacaciones este año serán en la tierra. Ahora más que nunca todas esas zonas afectadas por el fuego, hoteles, restaurantes y demás negocios NOS NECESITAN! Yo este verano me voy a Extremadura❤️», dice Soraya desvelando su destino de las vacaciones cuando su agenda de conciertos se lo permita.

A lo largo de estos días, la extremeña se ha ido haciendo eco de las noticias sobre los fuegos que calcinan gran parte de su Comunidad Autónoma: «No, no son buenos días. ¿A quién se le puede ocurrir todo este sufrimiento? Todo este destrozo. Esta pesadilla que cada día va a más. ¿Quién está detrás? ¿Y qué se consigue?«, decía hace unos días. «Si se nos está yendo un paraíso de incalculable valor natural… No pueden ser buenos días ahora y nunca cuando estas cosas pasan. Estoy muy desolada. Fuerza para todos esos bomberos y equipos destinados en mi tierra, que no muera ninguno más, que esto se termine cuanto antes«, explicaba.

Además, ha querido compartir en su perfil de Instagram varias fotografías del fotoreportero Brais Lorenzo: «Fotos de la cruda realidad que estamos viviendo en este país. Estas fotos son duras de ver. ¿Imagináis lo que sienten esas personas? Animales muertos, casas y recuerdos destruidos, el miedo en su mirada. Me da que nos hemos acostumbrado a esto. Nadie hace nada. Nadie protesta. Hoy les ha tocado a ellos y nos puede pasar a nosotros. Es una desgracia. En estos días no hay manera de levantar cabeza ni las cosas buenas que le suceden a uno nos parece que deberíamos celebrarlas con la que está cayendo», explicaba en su perfil.