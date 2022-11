El padre de Chenoa no mantiene ningún contacto con su hija. Su situación desde hace años es pésima, de hecho, solo sobrevive con 100 euros al mes, cantidad con la que le es muy complicado llegar a final de mes. Asegura que no tiene para comer, tampoco para el alquiler de su vivienda. Esto le ha llevado a hacer un grito desesperado y dirigirse públicamente a la artista, quizás esperando que le eche una mano y le puedan salir las cuentas de una vez. Desbordado ha explicado cuál es su realidad en Buenos Aires (Argentina), donde afronta una muy complicada etapa.

«Lo estoy pasando muy mal, apenas me queda dinero para pagar el alquiler de este mes, ya me veo viviendo en la calle. En enero no tendré ni para comer. Nunca pude pensar que se me presentaría una situación tan precaria. Soy un superviviente y no pierdo la fe, pero esta es mi triste realidad», ha dicho José Carlos Corradini en ‘Fiesta’. Pero, ¿ha hablado últimamente con ella? Lo cierto es que no. Desde hace muchísimo tiempo no saben nada el uno del otro, una relación que se perdió cuando Chenoa tenía solo 8 años. «Ni sé cómo localizarla. Su entorno me tiene bloqueado. Es mi hija y la quiero, me perdí su boda, pero lo único que le deseo es que sea feliz», asegura.

Corradini ha hecho hincapié en que él no se quiere aprovechar de ella, tanto es así que quiere que su hija siga con su vida. Eso sí, en el fondo espera que ella guarde un minuto de su tiempo para interesarse por él, algo que ha dicho en sus últimas declaraciones. «Hay un dicho: ‘Hijo eres, padre serás, lo que tú hicieras, contigo harán’. Si mi hija cree en lo que está haciendo conmigo, que siga en su negativa, y que disfrute de su vida de alta sociedad. Yo le deseo lo mejor. No me aprovecharía jamás de ella, para mí es un tema concluido, aunque echarme una mano o escribirme unas líneas no le costaría nada«, añade.

El padre de Chenoa le ha dejado caer que con que «le diera cien euros al mes pasaría a ser Gardel y tendría una vida más digna», un ruego al que la cantante no ha accedido de momento. Él, por su parte, asegura que ha intentado tener un acercamiento con ella, pero dice tener las puertas cerradas a cal y canto. No le ha podido dar su versión acerca de la ruptura con su madre y, por ello, dice que ha quedado como «el malo sin merecerlo». Él mantiene que la cantidad que le reclama para Chenoa es irrisoria, en cambio, a él le haría un gran favor.

No es la primera vez que habla de ella. Nos remontamos al año 2016 cuando Corralini dijo que le parecía ridículo el nombre artístico de su hija, que sus canciones no le agradaban y que no le había ayudado como él se merecía. Una versión que choca frontalmente con la que el entorno de Chenoa ha dado a conocer durante los últimos años.