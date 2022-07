Una noche grande que la localidad gaditana de Chipiona vivió de forma muy especial. Los vecinos del municipio que vio nacer a Rocío Jurado salieron a la calle para recordar a la artista y presenciar la inauguración de su museo que recoge su legado artístico. Un auténtico sueño hecho realidad para Rocío Carrasco, quien se convirtió en la protagonista indiscutible de la jornada. La cita nos deja grandes ausencias. La familia más mediática de la inolvidable Rocío Jurado no ha estado invitada al acto.

Rocío Carrasco estuvo arropada por su marido, Fidel Albiac, también por muchos amigos que se desplazaron hasta Chipiona para vivir en primera persona este día, entre ellos, Carmen Borrego, Miguel Poveda y David Valldeperas. No estuvieron presentes los dos hermanos de la ‘más grande’: Amador y Gloria Mohedano. Su sobrina lleva años enemistada con ellos y sus últimas declaraciones en la segunda entrega de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’, están acrecentando las viejas rencillas familiares. Nuevamente ha sido tajante y ha dicho que a partir del 7 de julio ambos podrán visitar el recinto, fecha en la que se abre el museo a todo el público. «Hoy es día de alegría. Yo voy a disfrutar de mi gente, con mi pueblo, con Chipiona, con mis amigos y los amigos de ella. A partir del día 7 si quiere venir Amador, al igual que Gloria, tendrán que pagar la entrada del museo como todo el mundo».

Rocío Jurado ya tiene museo

La cita sí que ha reunido a distintos familiares del clan Mohedano como primos de la artista, pero no lo más directos. No acudieron a la inauguración los dos hijos pequeños de Rocío Jurado, Gloria Camila y José Fernando Ortega, ni su viudo, José Ortega Cano. Rosa Benito, con la que Rocío Carrasco ha sido muy crítica en distintas ocasiones, también fue otra de las ausentes, al igual que sus cuatros hijos: Chayo, Fernando, Salvador y Amador. Tampoco se esperaba la presencia de los nietos de la ‘más grande’: Rocío y David Flores.

Terelu Campos no pudo estar presente en el acto. No porque no se le hubiese invitado, sino porque debía cumplir con sus compromisos profesionales en televisión, motivo por el que no pudo viajar a Chipiona. Por contra sí que acudió su hermana, Carmen Borrego, quien también ejerció de reportera durante la noche. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió cuando Rocío Carrasco realizó una llegada estelar al museo. En las inmediaciones se reunieron una multitud de personas que quisieron verla de cerca, también mostrarle su apoyo por la guerra mediática desatada en el seno del clan. «Estamos contigo», gritaron al unísono muchos de ellos. Una muestra de cariño que ella agradeció acercándose a los chipioneros y chipioneras.