A punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Carlos Marín, la familia ha mostrado su decepción pública con los miembros de la banda ‘Il Divo’ a la que el músico perteneció durante 17 años. «Se han portado mal. Así es y lo siento. No se despidieron de él y no me han dado todavía el pésame», afirmaba Magdalena Menchero, la madre del cantante lírico durante una entrevista en el programa ‘Fiesta’.

La madre de Carlos Marín ha subrayado que no logra entender la actitud que adoptaron los miembros de la banda, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, porque siempre había tenido una gran sintonía con ellos. «Estuvieron juntos 17 años. Fueron dos años de pandemia sin ingresos. Eso afecta mucho a la gente, pero a los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie», explicaba Rosa, la hermana del fallecido cantante. Su total incomprensión llegaba por haber buscado a un nuevo miembro para el grupo cuando nadie pensó en que iba a producirse un fatal desenlace. El artista falleció en diciembre del año pasado víctima de coronavirus en un hospital de Manchester. La familia no pudo despedirse de él debido a las restricciones que imperaban en Europa por la pandemia. La madre de Carlos Marín ha escrito un libro en homenaje al cantante, ‘Carlos Marín, Il Divo: Mi hijo’, donde repasa algunos de los momentos más destacados de su emocionante vida.

El adiós a Carlos Marín

El artista falleció a los 53 años tras ingresar en el hospital por complicaciones derivadas del coronavirus. El pasado mes de junio se celebró una misa funeral en su memoria en la Catedral de la Almudena de Madrid. La familia invitó a sus seguidores a que acudiesen a la ceremonia. «Si no podéis estar junto a nuestra familia, rezar por su alma estéis donde estéis en ese momento, y así juntaremos nuestros corazones con el suyo», afirmaban. Además, el artista tendrá su propia calle en la capital que se ubicará dentro del distrito de Latina y llevará el nombre de ‘Carlos Marín’. La familia ha luchado para lograr este homenaje.

Por su parte, la banda ‘Il Divo’ anunció tras la muerte de su miembro que crearían una fundación con su nombre para rendirle tributo. El barítono había alcanzado la fama y el reconocimiento internacional junto a este cuarteto vocal. Fue revolucionario en su momento asumiendo el reto de mezclar la música clásica con los ritmos más populares. La banda ha vendido más de 28 millones de álbumes en todo el mundo y tiene 160 discos de oro y platino en un total de 35 países. Respecto a lo personal, Carlos Marín estuvo casado con la cantante Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como ‘Innocence’. Ambos continuaban manteniendo una estrecha relación de amistad a pesar de su ruptura.