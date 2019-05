¿Cómo conquistar a Gonzalo Miró? Él asegura que es fácil

Gonzalo Miró ha gozado de buena fama como soltero de oro, aunque no siempre ha estado en el mercado y no todas las mujeres han sabido conquistarle. El colaborador no tiene reparos en explicar qué es lo que busca en una mujer y qué cualidades debería tener esta posible fémina si se propone robarle el corazón. Lo primero, interés.

Gonzalo Miró presume de nueva novia en la hípica de Madrid

“A mí me cuesta mucho conquistar”, asegura Gonzalo Miró, que en la entrevista que muestra el vídeo prefiere jugar al despiste y dar a entender que se le resisten mucho las mujeres. Sabemos que no es así. Su gran currículo sentimental puede ser una prueba de ello. Aun así, él aprovecha la ocasión para venderse, destacar sus grandes cualidades que conquistarían a cualquier mujer, si es que aún no lo ha hecho ya.