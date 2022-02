Ante el inminente estreno de ‘Montealto. Regreso a la casa’, el programa previo a los especiales en directo conducidos por Jorge Javier Vázquez en los que Rocío Carrasco rendirá homenaje a la memoria de su madre, su familia no se ha quedado paralizada. Todo lo contrario. Dos de las personas más influyentes en la vida de la cantante, Gloria Camila y Rosa Benito, han contado todos los secretos de la mansión en la que vivió ‘la más grande’ hasta su muerte.

«Lo recuerdo todo a la perfección», ha destacado la segunda hija de la artista. La joven era muy pequeña cuando perdió a su madre -solo tenía 10 años- pero en su memoria hay imágenes nítidas de cómo era la residencia, ubicada en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja. «Mi bañera era verde», ha compartido con sus compañeros de ‘Ya son las ocho’, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco.

«Me acuerdo perfectamente de todo… Detrás había un bosque que me daba muchísimo miedo», añadía la hija de Ortega Cano. También guarda imborrables recuerdos su tía, que pasó momentos felices al lado de su cuñada en esa casa. «A ella le encantaba la salita y su dormitorio», ha destacado.

La residencia de la chipionera estaba llena de recuerdos, de retratos y de fotografías colgadas en las paredes. En vida, ella misma explicaba que le encantaba tener muchas «fotos para recordar y hacer homenaje a todas las cosas que quiero». Benito ha contado con especial cariño cómo «las fiestas de mis niños la celebrábamos allí», haciendo referencia a espacios como el porche o el tablao flamenco. Dos rincones de la casa en los que a la gaditana le gustaba reunir a los suyos.

«Rocío Jurado era muy ordenada», ha recordado Rosa Benito

Por allí pasaron no solo los familiares de la Jurado. También amigos y grandes artistas como Lola Flores o Julio Iglesias. «Al principio me costaba ver imágenes de la casa», ha explicado la de Torrejón. En su intervención, le resultó imposible no revelar escenas cotidianas de la cantante: «Rocío era muy ordenada y le encantaba abrir la nevera y ponerse a ordenar. Ella misma lo decía: ‘Soy muy Virgo». En otra de sus declaraciones, dejaba claro que la de Montealto era una casa muy vivida: «Las piscinas las usaban muchísimo. Mi cuñada se bañaba todos los días. La operaron de la columna y se bañaba a diario en la piscina». Gloria Camila apuntaba, emocionada: «En mi casa se limpia con música de ella de fondo. Yo hago viajes con mi padre y nos ponemos a mi madre».

