Gloria Camila se ha decantado todo este tiempo por mantenerse callada ante el revuelo provocado por la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco. Ahora ha querido hacer públicas sus primeras declaraciones y esto es lo que siente.

Cuando se han emitido ya varios capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, han sido muchas las reacciones que ha provocado el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, algunas personas del círculo familiar de Rocío han preferido mantenerse calladas para no echar más leña al fuego. Una de ellas ha sido Rocío Flores, su hija, que aunque ha seguido con su día a día, ha visto cómo le persiguen los reporteros para sacarle sus primeras declaraciones.

Otra que se ha decantado por no decir nada sobre esta polémica ha sido Gloria Camila. La joven lleva semanas inmersa en su rutina de trabajo y ha preferido no pronunciarse al respecto. Eso sí, es consciente del apoyo que está recibiendo a través de las redes sociales y ahora ha roto su silencio para explicar el motivo que le lleva a estar callada.

«Hola chicos, solo me paso por aquí para deciros que aunque os tengo un poco abandonados… últimamente tampoco es que me apetezca mucho subir Stories ni no sé… El caso es que os quiero mucho y que os agradezco a todos los que me mandáis mensajes súper bonitos. Sois maravillosos, porque me apoyáis y aunque nadie se lo crea o parezca que no, leo comentarios positivos y me subís la moral y hacéis que sea feliz, así que gracias!», dice Gloria Camila.

Vídeo: Instagram.

Es la primera vez que Gloria Camila habla del momento tan delicado que atraviesa tras el desgarrador testimonio que está haciendo público su hermana Rocío Carrasco después de 25 años de silencio. Está claro que la docuserie está mermando los ánimos de la joven, que aunque sigue centrada en su trabajo, no tiene ganas de subir publicaciones a sus redes sociales.

Rocío Carrasco ya ha hablado de Gloria Camila y José Fernando. Lo ha hecho cuando se ha pronunciado sobre el momento en el que llegaron a su vida después de ser adoptados por su madre y José Ortega Cano. A lo largo de estos años, mucho se ha hablado de cómo recibió Rocío Carrasco la llegada de sus dos hermanos. Ella misma ha revelado en este nuevo capítulo que ella estaba muy feliz con esa decisión, ya que Rocío Jurado pudo hacer feliz a José Ortega Cano. Tal y como asegura Rociíto, a su madre ya se le había pasado la edad de maternidad, pero era un sueño para el torero y su madre no dudó ni un momento en hacerlo realidad.

Tal y como ella misma contó, «estaba encantada con los niños», además revelaba algo hasta ahora desconocido para muchos. Y es que debido a la edad que tenían ambos padres, se precisaba de la firma de alguien mayor de edad que respondiera por esos niños si el día de mañana sus padres no podían hacerse cargo de los menores. Rocío Carrasco fue quien firmó esos papeles y la encargada de hacerse cargo de sus hermanos en el caso de que a los padres de los menores le ocurrieran algo durante esos años. Ahora, sin embargo, la relación entre los hermanos es nula.

Gloria Camila ha preferido no hablar, pero su hermano sí

A lo largo de estas semanas, son varias las ocasiones en las que se le ha preguntado a Gloria Camila por la docuserie de su hermana, sin querer hacer nunca declaraciones al respecto. El que sí se ha pronunciado ha sido José Fernando. Aunque el joven permanece ingresado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, donde se rehabilita de sus adicciones, SEMANA ha podido saber cómo está viviendo el hijo de Rocío Jurado todo este huracán mediático: «José Fernando está viendo el documental de su hermana y está siguiendo todo lo que pasa», asegura Michu, pareja y madre de su hija. Pese a que no ha querido entrar en muchos detalles y prefiere mantenerle al margen de todo esto, Michu señala que «José Fernando siempre ha tenido y le tendrá un gran cariño por Rocío Carrasco«.