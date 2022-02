Gloria Camila ha respondido a Kiko Jiménez. Este afirmaba el pasado lunes que la joven lo había llamado por teléfono tres años y medio después de haber puesto fin a su relación. Mantuvieron una conversación telefónica de unos cinco o diez minutos en los que, según ha contado el colaborador, esta le habría dicho «que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor porque estaría muy sola en la vida…». Para el andaluz, esta lo contactó para buscar «un aliado» ante la tormenta mediática que asola al clan Jurado y ante el inminente estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco.

«Este señor me interesa entre cero y menos uno»

La versión de la joven nada tiene que ver con la de su expareja. «Esa llamada produjo, sí, evidentemente. Voy a ser muy breve. Haría ‘Pasapalabra’ porque este señor me interesa entre cero y menos uno y lo que diga a mí lo que me crea es risa. Yo le llamé por el tema de Gustavo González y para saber qué pasos había que dar… Punto. De hecho, él me dijo ‘Jo, Gloria qué alegría y que grata sorpresa que me llames. Y le dije ‘bueno, yo te llamo para este tema, para saber cómo lo has gestionado y punto’. Me dijo ‘después de todo lo que ha pasado’. Y yo le dije que no soy una persona rencorosa. Un año te puedo estar odiando, al año siguiente se me olvida y cada persona con su conciencia queda».

Sonsoles Ónega le ha preguntado: «¿Entonces, para qué lo llamas?» Gloria Camila le ha respondido que esa misma pregunta se jala ha hecho ella misma: «Luego pensé: ‘¿En qué momento llamé a este señor… Pero vamos, aliado… Yo a este señor no le quiero cerca, nada. ¿Miedo? Lo que me crea es risa«, concluía.

Fue el pasado 14 de febrero cuando Kiko Jiménez explicó en ‘Sálvame’ cómo se produjo la llamada de Gloria Camila. «A ver, nerviosismo hay. Os voy a contar una cosa que me pasó hace un par de días y a mí me sorprendió un poco. De hecho me quedé un poco anulado porque no sabía de donde venía esto que voy a contar», ha comenzado diciendo Kiko Jiménez. «Yo llevo sin hablar con Gloria desde que nuestra relación se terminó hace ya tres años o tres años y medio. De repente, recibí un mensaje de ella y me quedé un poco pensativo«, decía. Gloria Camila llamó a su ex, Kiko Jiménez y le preguntó por su suegra, Maite Galdeano El colaborador de televisión no podía creer que Gloria Camila le escribiese un mensaje en el que ponía: «Por favor, ¿puedes llamarme?. El de Jaén aseguraba que le respondió de manera afirmativa al ver su mensaje de WhatsApp y entonces descolgó el teléfono, marcó su número y llamó a la que fuera su pareja durante cuatro años. «La llamo y de repente me dice y me pregunta una cosa de Maite. Una tontería absurda que no tiene nada que ver. Como preocupándose», aseguraba.

«Yo creo que esa llamada era el puente para poder acercarse a mí para preguntarme, bueno más que para preguntarme, para decirme que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor y que si fuera así estaría muy sola en la vida», destacaba Kiko Jiménez sorprendiendo a los colaboradores se encontraban en el plató.

«Ellos tienen miedo de que se puedan saber muchas cosas», ha explicado Kiko Jiménez

«Esta llamada justo coincide con que Rocío Carrasco se ha grabado el documental y se va a emitir. A mí esa llamada me dice que hay mucho nerviosismo y que quieren tener un aliado con ellos, que puedo ser yo», añadía. «Yo creo que ellos tienen miedo de que se puedan saber muchas cosas. Miedo de que yo he estado en esa familia durante cuatro años y precisamente ahora se van abrir bastantes melones, que yo ya sé», ha confesado en el plató.

El colaborador de televisión y actual pareja de Sofía Suescun ha insistido en que se quedó muy extrañado ante la llamada de Gloria Camila, ya que asegura que él tan solo «va a trabajar» y a «opinar de lo que sabe», no a hacer comentarios sobre la que fue su novia. Asimismo, ha detallado que la conversación telefónica con Gloria Camila tuvo una duración de entre unos cinco y diez minutos.