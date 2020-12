Gloria Camila ha mostrado en sus redes sociales cómo es ella sin una gota de maquillaje y nada más levantarse de la cama, una imagen inédita.

Muchos han sido los rostros conocidos que se han unido al reto de compartir fotografías inéditas de días concretos que les piden sus seguidores. Desde imágenes sin ningún retoque estético a instantáneas en las que realmente estuvieran tristes sin que nadie se percatara son solo algunas de ellas, sin embargo, pocos se han atrevido a aceptar el desafío de Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano acaba de compartir una storie inédita en la que sin reparos ni tapujos se ha fotografiado desde la cama, enfundada en un pijama de seda y con un antifaz que le ayuda a estar a oscuras. Aunque este outfit era muy íntimo y nunca había compartido un post tan personal, lo cierto es que Gloria Camila está guapísima se ponga lo que se ponga.

La influencer de este modo ha sorprendido a todos sus followers y ha mostrado su faceta más natural, dejando claro que no tiene nada que esconder. Sin una gota de make up, Gloria Camila, a buen seguro, habrá recibido muchos comentarios positivos de seguidores que alaben su rostro, ya que luce un cutis envidiable. Aunque no es la primera vez que una famosa se une a este tipo de iniciativas, sí que es cierto que son pocas las que se lanzan a enseñar en sus redes sociales cómo son nada más levantarse.

Eso sí, a Gloria Camila no le falta ni un detalle. A su pijama de seda color rosa, se suman dos gargantillas que le aportan un toque chic y un beso que ella misma ha mandado en su selfie, detalles que convierten esta fotografía en algo mucho más especial si cabe. Además de esta instantánea, Gloria Camila ha posteado la primera fotografía que se hizo con su pareja actual, una fotografía en pijama, su foto de perfil de WhatsApp, o la del último día antes del confinamiento, tres imágenes que hasta ahora no habían visto la luz.

Fue en ‘Supervivientes’ el reality en el que los espectadores pudieron ver a Gloria Camila en todas sus vertientes y durante las 24 horas del día, sin embargo, era una incógnita cómo era ella en su rutina habitual. Las redes sociales, en este caso Instagram, nos han servido para acercarnos a la ahora actriz y así poder descubrir cómo es su día a día y algunos secretos que ella ha querido ir contando poco a poco tanto en stories como en publicaciones. La hija de Rocío Jurado ha encontrado en esta vía el vehículo perfecto para acortar distancias con sus seguidores y ser cada vez más cercana, de hecho, fue este fin de semana cuando compartió unos divertidos stories junto a su padre justo después de su cumpleaños. En ellos aparecían padre e hija haciendo acrobacias, demostrando que forman el tándem perfecto y, sobre todo, que se llevan a las mil maravillas