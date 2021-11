Gloria Camila Ortega se ha quitado la mordaza que ella misma se había impuesto y ahora no tiene miedo alguno en decir no solo lo que piensa, sino también los pasos que da para hacer justicia. La hija de Rocío Jurado ha querido llevar a su hermana ante una jueza para conocer qué documentos ha encontrado y que utilizaría para nutrir de contenido la segunda temporada de su docuserie. En el juicio, Rocío Carrasco acudió con un documento que ni su hermana ni la jueza le habían solicitado y lo hacía declarando su dolor por tener que mostrar un papel que, según Gloria Camila, nadie le había pedido que mostrase. Aquí entra en juego Carlota Corredera, que defiende a su amiga una vez más y acusa a Gloria Camila de “mentir”. En este cruce de acusaciones, la hija de Ortega Cano ha decidido replegarse y hacer piña con sus tíos, Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, dos de los miembros del clan más críticos con Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Press

Aprovechando su paso por Sevilla tras asistir a la SICAB, Gloria Camila Ortega no ha dudado en hacer una visita a sus tíos y recorrer las calles de la ciudad hispalense demostrando una perfecta relación con ellos. Un gesto de unidad en tiempos de fractura. Optaron por no hacer declaraciones a la prensa y eludir la oportunidad de arrojar más luz sobre el conflicto que la enfrenta judicialmente a Rocío Carrasco y mediáticamente contra todos aquellos que le acusan de “mentir” y defienden a su hermana a capa y espada. Los tíos de Gloria Camila han sido dos de los miembros del clan más duros a la hora de responder a la primera docuserie de Rocío Carrasco. De hecho, en plena emisión, José Antonio se convirtió en el portavoz oficial de la familia, aunque pronto fue relegado de sus funciones tras unas duras declaraciones contra la heredera universal de Rocío Jurado. Pero no le retiraron la palabra, sino que le invitaron a guardar estas palabras en la intimidad, para aquellos que puedan comprenderlas en su totalidad y evitando con ello que un desliz sume a la familia en un nuevo huracán mediático.

A Gloria Camila se le suman los problemas

La hija de José Ortega Cano se ha convertido ahora en colaboradora de ‘Ya son las ocho’ tras ver sus planes de triunfar como actriz truncados con la cancelación de su serie, ‘Dos vidas’. Ahora que esta labor se ha cerrado, ha recuperado las ganas de tratar los temas familiares de los que antes rehuía. Ahora habla sin miedos sobre el proceso judicial que le enfrenta a Rocío Carrasco por conocer qué documentos privados de su madre podrían ver la luz y de los que ella no tendría constancia.

Pero hay otros problemas sobre la mesa y de los que tiene que dar cuentas. Su cuñada, Michu, sigue empeñada en hablar de boda con José Fernando, mientras la familia da por sentado que su relación está rota. La salud de su padre le ha dado varios sustos y ha preocupado a muchos en las últimas semanas. La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno a la que aún no ha querido entrar y los rumores de distanciamiento con Rocío Flores que suelen regresar con cierta regularidad. Muchos líos familiares que han colocado a Gloria Camila en el centro de la noticia.