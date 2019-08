Gloria Camila se convirtió en protagonista de la actualidad hace apenas unas semanas después de que pusiera fin a su relación con Kiko Jiménez, que inmediatamente empezó a salir con Sofía Suescun. A pesar de que su expareja no ha parado de compartir instantáneas de sus viajes y planes, la hija de Ortega Cano ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano.

Pero la joven ha vuelto al foco de la actualidad por un motivo que no está relacionado con el fin de su relación con el consejero del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Y es que podría haber estado conduciendo sin tener su carné de coche en regla, según ‘El programa del verano’.

Este medio ha tenido acceso a unos documentos comprometidos que podrían poner a Gloria Camila Ortega en el punto de mira. Y es que podría haber cometido un delito: conducir bajo los efectos del alcohol. La periodista Marta Riesco asegura que la joven habría cometido tres infracciones graves, dos de ellas por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que le habría dejado sin carné de conducir desde el 1 de febrero del 2017 hasta hace tres meses.

Gloria Camila ha preferido no pronunciarse al respecto, aunque ha comentado que desconocía que no tuviera puntos suficientes: «Su familia no conocía que Gloria Camila había tenido este problema. Ella me dice que ha habido un error. Reconoce que tráfico le ha parado hasta dos ocasiones, incluso me ha contado que en una ocasión la tasa de alcohol fue de 0,46″, empieza explicando el periodista.

«Le quitaron seis puntos y según ella me dice, todavía le quedaban tres puntos. Ella hizo un curso rápido para que le devolviesen los puntos en una autoescuela. Paga sus tasas, lo aprueba y ella me asegura que siguió conduciendo pensando que tenía esos puntos, entonces la volvieron a parar y luego se va a concursar a ‘Supervivientes’. Fue más tarde cuando se enteró de que no tenía los puntos que pensaba. Ella pensaba que la autoescuela de Sevilla había dado de alta esos puntos, y no se dieron de alta», concluye.