Este fin de semana, el novio de Gloria Camila, David, sufrió un accidente jugando al fútbol por el que tuvieron que pasar tres horas en el hospital

Gloria Camila Ortega y su novio, David, están viviendo una dulce etapa. Desde que se marcharon a vivir juntos se han convertido en inseparables y él ha sido el mayor apoyo de ella tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Cuando está a punto de estrenarse la segunda temporada, que en esta ocasión estará destinada a hablar sobre las relaciones familiares tras la muerte de Rocío Jurado, la pareja ha sufrido un revés. Y es que el novio de la hija de Ortega Cano ha sufrido una caída jugando al fútbol y ambos tuvieron que trasladarse al hospital más cercano, donde estuvieron alrededor de tres horas. A David le hicieron diferentes pruebas médicas hasta dar con su diagnóstico: esguince en la clavícula y media fractura de ligamentos nivel 2. Ha sido la propia Gloria Camila quien lo ha revelado y ha querido mostrare su apoyo públicamente.

El novio de Gloria Camila sufre una caída y acaba con un esguince en la clavícula

Gloria Camila ha compartido a través de su perfil de Instagram dos fotografías de este domingo. La primera de ellas, antes del partido; la segunda, una vez que la pareja de enamorados regresaron del hospital tras la fuerte caída que sufrió su novio. «Domingo.

8:30 de la mañana. Preparados para irnos. Partido en Pinto. Domingo. 22:30 de la noche.

Preparados para cenar. Esguince en la clavícula y media fractura de ligamentos nivel 2», ha comenzado escribiendo en su última publicación.

Ahora, a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado le toca ejercer de enfermera de su novio, algo que no le preocupa. Y es que a pesar de este duro momento, están más unidos que nunca. «Enfermo y enfermera por un tiempo. Y oye, ni tan mal. Más tiempo, más mimos, y más unión. Somos un bloque y no nos hunde nada ni nadie«, dice. Y es que Gloria Camila solo tiene bonitas palabras para él: «Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida, después del suegro , claro está».

La pareja está muy enamorada y están unidos ante las adversidades

La joven ha bromeado con la caída que sufrió su novio durante el partido que jugó en Pinto este fin de semana: «Aunque a veces se caiga de una forma un poco extraña que nos haga estar 3 horas en el hospital y como resultado sea un cabestrillo que es más difícil de poner que montar un mueble de IKEA. Te quiamo David, y mucho», ha sentenciado en la publicación. Lo cierto es que a pesar del susto, la pareja tiene muy buena cara y demuestran que están más unidos que nunca,. Y es que en los momentos complicados es cuando se apoyan el uno en el otro.