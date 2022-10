Si Ana María Aldón y José Ortega Cano no tenían suficientes problemas, un nuevo personaje entra en escena: Patricia Donoso. Una mujer que asegura haber mantenido una relación con el diestro en el pasado, concretamente cuando estaba iniciando su historia de amor con su actual mujer. La respuesta de Gloria Camila Ortega no se ha hecho esperar.

«Nunca se han conocido personalmente, tampoco en el AVE», ha afirmado la joven en conversación con el periodista Aurelio Manzano. «Jamás mi padre le encargó hacer un comunicado. Es absolutamente falso». Gloria Camila también ha negado que su progenitor haya tenido ninguna relación sentimental con Patricia Donoso, ni tan siquiera a través de un chat. «Mi padre va a tomar acciones legales y la va a demandar», ha confirmado.

La versión de Gloria Camila Ortega

Según la hija de Ortega Cano, su padre lleva unos meses sin estar al cien por cien. Cuando empezaron a sonar los rumores de crisis en su matrimonio con Ana María Aldón, apareció el nombre de Patricia Donosa. Al parecer esta señora se puso en contacto con él vía telefónica. La hija del torero ha señalado que la abogada fue cambiando su discurso y llega un momento determinado en el que decide atajar el asunto y mantener una conversación personal con ella. Lo hizo desde el teléfono de Ortega para preguntarle sobre su verdadera identidad. Tal y como señala Gloria Camila, su padre no ha conocido nunca personalmente a esta mujer, solo han hablado a través de mensajes. La joven habría grabado una última conversación con ella en la que Patricia Donoso se contradice varias veces.

La abogada se ha convertido en protagonista absoluta en tan solo 24 horas gracias a sus sorprendentes declaraciones. «Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser», afirmaba Patricia Donoso durante su intervención en el ‘Deluxe’.