La tensión en el matrimonio de José Ortega Cano y de Ana María Aldón atraviesa un momento muy delicado y cada vez son más las personas del entorno de la pareja que apuntan a que la ruptura está cada vez más fuerte. La última en hablar ha sido Gema, la hija de la diseñadora, quien tras su visita al ‘Deluxe’ prepara ya su último asalto mediático, tal y como adelanta SEMANA en su edición impresa. También se ha manifestado, aunque sin pronunciar palabra alguna, la hija del torero. Esta ha dejado de seguir a la andaluza en las redes sociales, un hecho que confirma que la enemistad es un hecho.

La gota que ha colmado el vaso a sido, precisamente, la visita de Gema Aldón a los platós de Telecinco. Gloria Camila, cansada de una guerra que no parece tener fin, ha optado por cortar todo vínculo con Ana María Aldón en las plataformas digitales. De este modo, deja claro que ha dicho ‘basta’. Está saturada y no quiere ver constantemente sus publicaciones en su perfil. Por este motivo ya no es una de sus followers. No puede más con la tormenta familiar y ha cortado por lo sano.

La guerra entre Gema Aldón y Gloria Camila ha abierto una brecha entre Ortega Cano y Ana María

La relación entre la hija de Ortega Cano y la de Ana María Aldón siempre ha sido tirante. Durante años se han respetado, sin llevarse demasiado bien, pero todo estalló por los aires cuando Gloria Camila criticó la labor de la gaditana como diseñadora. Sus comentarios sentaron muy mal a Gema y esta no tardó en mandarle un mensaje de WhatsApp en el que la atizaba muy duramente.

«La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir a la cara, pedazo de cerda», arrancaba diciendo Gema en su incendiario mensaje. «Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, les hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo misma me voy a encargar de cerrártela”, se podía leer.

Las palabras de la joven han caído como una bomba en el hogar del torero, que está al límite y se siente desbordado. A la crisis de la pareja se suma ahora el enfrentamiento mediático de sus hijas, y esto no ayuda en nada a que sus diferencias se solucionen. Todo lo contrario: aumentan más la presión, si cabe. La relación entre la colaboradora y su madrastra podría haberse roto del todo. La diseñadora aún sigue muy atenta al día a día de la hija de Rocío Jurado en Instagram, pero esta ha decidido que no quiere saber nada más de ella y ha dejado de seguirla en Instagram. El distanciamiento es evidente.