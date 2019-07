1 Le desveló lo que había pasado

«Kiko, yo tengo que decirte algo: yo ya sabía que Gloria te había sido desleal en varias ocasiones. Tú y yo no teníamos tanta confianza antes. Es cierto que, en los últimos meses, hemos hablado más, nos hemos cogido cariño, pero yo ya lo sabía. Cuando salió el rumor de barranco yo te pregunté: ‘si tu pareja te fuera infiel, ¿a ti te gustaría saberlo?’. Y tú dijiste que no. Y yo no dije nada por no meterme en ningún lío. Ahora siento no habértelo dicho«, confesó Nagore a Kiko.