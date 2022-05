Gloria Camila no ha empezado con buen pie la semana. La hija de Rocío Jurado ha sido sancionada por la policía tras cometer una infracción, sin embargo, ella no está en absoluto de acuerdo. La joven ha dado detalles de lo sucedido y se ha mostrado indignada, pues considera que la sanción no era justa. «16:00 horas de la tarde. Menos de dos minutos (tiempo máximo permitido). Mi coche parado en la puerta de mi casa en doble fila. Calle de un solo sentido, pero con dos carriles bien anchos. Nadie aparcado donde yo estaba, y podían entrar y salir perfectamente», dice la influencer.

Para no ser multada Gloria Camila debía cumplir una serie de requisitos. No solo la parada tenía que ser inferior a dos minutos, sino que hay que permanecer en el interior del vehículo y no se puede entorpecer la circulación del resto de usuarios, entre otros. Si bien ella no ha especificado la cantidad que ahora se le reclama, lo cierto es que la sanción podría alcanzar los 200 euros. Enfadada por ello, Gloria Camila ha estallado contra las autoridades, a quienes les acusa de presunto afán recaudatorio. «La Policía Municipal cobra en su nómina importes por ‘productividad’, y se les incita a cumplir con objetivos en el número de multas que ponen diariamente. Ejemplo: 150 multas por turno», comenta la hija de Ortega Cano. Grave acusación que podría haber despertado la indignación también en la policía municipal.

No es la primera vez que Gloria Camila tiene problemas y es multada por la policía, aunque en las otras ocasiones había sido por motivos bien distintos. La joven actualmente vive a las afueras de Madrid en un piso al que se acaba de mudar con su novio y, aunque hasta ahora todo habían sido buenas noticias allí, la hija del diestro acaba de recibir su primera sanción desde que vive en este domicilio. Todo apunta a que era una pequeña gestión la que tenía que realizar a las puertas de su casa, por lo que jamás imaginó que sin superar supuestamente el tiempo máximo habría sido multada.