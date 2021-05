Gloria Camila ya no ve la versión de Rocío Carrasco sobre el calvario que ha vivido, como así hizo primero José Ortega Cano y ahora Rocío Flores. Su padre y su sobrina lo hacen para protegerse pero, ¿por qué lo hace ella? Vea el vídeo

La familia de Rocío Carrasco recibió con cierto miedo las confesiones que prometía hacer en su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. No perdieron detalle de lo que se contaba desde el primer capítulo, con la excepción de José Ortega Cano, que mantiene que no ha visto ningún episodio por expresa prescripción médica y con la única intención de proteger su salud de posibles sobresaltos. Sin embargo, según avanzan las semanas y los fascículos de la versión de Rocío Carrasco son emitidos en Telecinco, son cada vez más los familiares que deciden darle la espalda, no solo negando ciertos detalles de su verdad, sino también decidiendo dejar de ver la tele cuando ella sale y conformándose con seguir los resúmenes y la repercusión póstuma que sus declaraciones tienen en los medios de comunicación y programas de la cadena.

Vídeo: Europa Press

La última en sumarse a esta nueva estrategia ha sido su hermana, Gloria Camila Ortega, que ha optado por no seguir en directo las emisiones del documental. Eso sí, alega un motivo clave por el cual ha tenido que renunciar a visionar las cuatro horas y media que dura los especiales emitidos en la noche de los miércoles en la cadena de Mediaset. Además, la joven se enfrenta a las preguntas sobre algunos detalles que han centrado toda la atención del público estos días en los que la versión de Rocío Carrasco está puesta sobre la mesa tras años guardando silencio.

También sobre la nueva batalla judicial que enfrentará a su hermana con su enemigo público número uno, Antonio David Flores, con su hijo David como motivo de disputa. Vea el vídeo para conocer la respuesta de Gloria Camila y, de paso, la improvisada declaración de amor de su novio, que viene acompañada de un arrebato de pasión a modo de beso, algo poco común en él, que desde siempre ha optado por no responder a los reporteros y no entrar en polémicas que podrían traerle problemas con su familia política. ¡Dale al play!