José Ortega Cano ha sorprendido a su hija, Gloria Camila, entrando en directo en ‘Pesadilla en el paraíso’. Muy emocionado y en algunos momentos reprimiendo las lágrimas, ha mantenido una tierna conversación en la que no ha faltado un mensaje de ánimo. «Quiero que te fortalezcas. El tiempo que te queda que lo aproveches y seas una ganadora».

Nada más conectar con el programa, el diestro ha subrayado que se encuentra «bien y tranquilo». También ha reconocido que estaba muy contento de poder hablar con su hija porque le había generado preocupación haberla visto alicaída. «En algunos momentos la he notado baja de ánimos. Ahora, aprovechando esta oportunidad, quiero darle ánimos. Y, si es posible, que sea la ganadora». Asimismo, Ortega Cano ha dicho que lo estaba haciendo muy bien y que toda la familia estaba a su lado, apoyándola al máximo. «Tú eres fuerte. Eres muy sensible, pero fuerte. Ahora es el momento para que continúes siendo fuerte y demuestres tu capacidad».

La primera vez en televisión del novio de Gloria Camila

Esta intervención no solo ha emocionado por completo a su hija, también ha supuesto una enorme dosis de energía en un momento en el que lo necesitaba. «Te echo muchísimo de menos. Tengo muchas ganas de abrazarte. Te veo super guapo. Estás muy bien. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo y no se me están cayendo los anillos», ha afirmado. El torero le ha dicho que sus dos hermanos estaban muy pendientes de su concurso. «José Fernando no se pierde ni un minuto del reality. José María ha jugado este fin de semana un partido y ha metido siete goles. Es un crack».

La joven, además, ha recibido otra sorpresa. Por primera vez en televisión ha aparecido su novio, David, para enviarle un mensaje de ánimo. «Quiero que llegues a la final. Estamos contigo. Entiendo que a veces le estás dando vueltas a las cosas de fuera. Yo te dije que te ayudaría en todo y así lo estoy haciendo. Te quiero mucho y tengo muchas ganas de verte. Que esta llamada te sirva para tener un plus de fuerza y energía. Aunque estemos separados, todos estamos super bien. Llénate de energía positiva».

Un complicado momento familiar

Gloria Camila afronta esta nueva aventura televisiva mientras los asuntos familiares continúan generando gran interés en el exterior. Entró en el reality en plena crisis sentimental de su padre con Ana María Aldón, un tema que lleva meses cosechando titulares. A lo que hay que añadir las últimas intervenciones de los distintos miembros de la familia, entre ellos, Gema Aldón. La joven se sentó en el ‘Deluxe’ y fue contundente durante su entrevista. «Le he aconsejado a mi madre que se separa de Ortega Cano. Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano».