Gloria Camila ha reaperecido este domingo en el debate de ‘Supervivientes’ y ha revelado cómo se encuentra su sobrina, Rocío Flores

Están siendo unas semanas muy complicadas para Rocío Flores tras la emisión de los primeros episodios del documental de su madre, Rocío Carrasco. Además, eso se ha intensificado con la entrevista en directo que concedió el pasado miércoles y donde habló de la «paliza» que la joven le propició hace unos años. Esta sería la última vez que madre e hija se vieran las caras y hablaran.

Desde la emisión de esta entrevista, Rocío Flores ha reaparecido en diferentes ocasiones por las calles de Málaga, pero sin querer responder a los medios de comunicación sobre su estado de ánimo. Ha sido su tía, Gloria Camila Ortega, quien ha revelado cómo se encuentra. Este domingo, Gloria ha acudido al debate de ‘Supervivientes’ e inevitablemente este tema se ha comentado y ha revelado cómo se encuentra la joven tras las últimas informaciones.

Ha sido después de ver el vídeo en el que Olga Moreno, rota, hablaba de Antonio David Flores por su cumpleaños. Esta ha sido el cumpleaños más duro para el que fuera guardia civil. La concursante, desde los Cayos Cochinos, se derrumbaba al no poder pasar ese día tan especial con su pareja. «Que no hayan dicho nada… es mi sensación, que digan por lo menos algo. Espero que haya visto el mensaje por lo menos, me siento… Él es muy de mi, los niños son muy de mi… es un día muy especial para mí. La verdad que me falta un abrazo de él«, eran sus palabras. Tras este vídeo, Gloria Camila se ha pronunciado al respecto.

«Me parece un vídeo precioso la verdad, veo sentimientos, sensibilidad, amor…Sé que es una familia muy unida, llevan 21 años juntos y es la primera vez que pasan los cumpleaños separados. ‘Supervivientes’ saca lo mejor y lo peor. Olga es una persona muy sensible y me parece muy bien que haga este vídeo al saber que no conectan en directo el sábado», ha comenzado diciendo Gloria Camila tras ver las imágenes de la concursante completamente hundida al no poder estar con Antonio David Flores el día de su cumpleaños.

Posteriormente, Jordi González le ha preguntado por su sobrina, Rocío Flores: «Pues…está», ha comenzado diciendo. Y ha añadido: «No lo está pasando bien, pero no creo que haga falta que vaya llorando por las esquinas para que realmente sepa la gente que lo está pasando mal«, tras la insistencia del presentador. Además, Jordi González ha querido recordar la buena relación entre tía y sobrina: «Yo te lo pregunto porque sé que hablas con ella y la quieres». «Todos los días, la amo», ha añadido Gloria. «Por eso, sé que es mutuo y sé que habláis», ha comentado él.