Los enfrentamientos entre Gloria Camila y Ana María Aldón siguen poniendo a ambas mujeres en el foco mediático. Después de la fulminante llamada de José Ortega Cano reclamando a su esposa y a su hija que lo dejen «vivir en paz», las acusaciones y reproches se suceden cada día. Este lunes, la hija del torero no ha dudado en desmontar los argumentos de la modista. Según ha apuntado Carmen Borrego, la gaditana está «al límite» y cansada de que en su casa mande más el personal de servicio y Gloria Camila que ella. Son afirmaciones que la colaboradora ha echado por tierra: «Ahí nadie manda más que nadie. Es una casa familiar en la que todo el mundo hace y deshace lo que le da la gana. Es increíble lo que se está llegando a especular».

Gloria Camila ha querido dejar claro que Ana María no está siendo víctima de una situación complicada en casa: «Por lo que yo sé todo está bien… Hablan de ella como si Ana estuviese cohibida y con un maltrato psicológico increíble. Y para nada es así. Ella no está cohibida por nadie. No sé qué le habrán contado, qué información tendrá. No sé cuál es la situación. No sé si Ana está bien… Luego decís que Ana estuvo en el Rocío el domingo. Yo no la vi. Pero al Rocío una no se va a desconectar».

«No se me cuenta nada», lamenta Gloria Camila sobre la relación entre su padre y Ana María Aldón

Asimismo, ha detallado que estaba al lado de su padre cuando este sorprendió a toda España con su llamada en directo al programa de Sonsoles Ónega: «Por lo que tengo entendido la llamada se produce cuando ella está en casa. O yo estoy muy perdida o no se me cuenta nada».

A su lado estaba sentada Rocío Flores, quien no ha dudado en lanzar un zasca a Ana María Aldón. «No tienes por qué justificarte ante nada. Es tu padre y si quieres tener una conversación con tu padre la tienes. Y nadie tiene que decirte absolutamente nada», le ha dicho. «Yo la conozco, sé los sentimientos que tiene y las cosas que le duelen. Y me duele ver ahora cómo está. Y ver a José cómo está me duele también», ha lamentado.

Rocío también ha lanzado un duro reproche contra Terelu Campos, compañera de cadena y amiga de su madre: «Me parece brutal el comentario que ha hecho Terelu Campos en el programa ‘Viva la vida’. Me parece un tema muy serio y me parece meterse en un terreno un poquito pantanoso». Aunque el tono de Gloria Camila no ha sido de ataque directo contra la mujer de su padre, a la vista de su última intervención televisiva resulta evidente que tía y sobrina están aliadas y unidas en en este frente abierto contra la diseñadora de moda.