Un año después de dejar por completo los medios de comunicación, Gloria Camila ha vuelto a ponerse delante de los focos. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se ha estrenado como colaboradora de 'Espejo Público', el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3. Allí ha recordado sus días más difíciles con la depresión que la obligó a apartarse de la pequeña pantalla. También ha hablado de cómo se encuentra su hermano, José Fernando.

"Estuve bastante sola cuando mi hermano entró en un centro de desintoxicación y cuando a mi padre le pasó lo del accidente", ha recordado la joven. "He aguantado que digan barbaridades de mi hermano". Este, por suerte, "está mejorando en su tratamiento y es padre. La vida va pasando y todos aprendemos de nuestros errores".

"Mi hermano es mi hermano, ahora estamos genial"

Gloria Camila está convencida de que muchos males que han azotado a su familia no hubiesen tenido lugar si Rocío Jurado viviera: "Si estuviese mi madre no se hubiese dado esta situación, para nada". Su vida no ha sido fácil y así lo ha explicado delante de sus nuevos compañeros. "No he tenido una infancia normal. Salgo y parece que me está mirando todo el mundo. Mi hermano es mi hermano. En circunstancias y problemas familiares no hay que dejarlos solos. Me tocó estar ahí con los dos a tope y ahora estamos genial".

Gloria Camila afronta su nuevo trabajo como colaboradora con enorme ilusión. "Esto para mí es una renovación, este cambio de cadena es algo guay. Nunca he tenido reparo en hablar de temas ajenos a mí, aunque si tengo hablar de los temas míos, lo hago. De colaboradora estoy bien, de momento. Ahora quiero centrarme en mi marca de ropa y en los estudios. En la tele me dejo fluir", ha reconocido.

"Tengo traumas de abandono", ha confesado Gloria Camila Ortega Cano en el programa de Susanna Griso

Sobre sus problemas de depresión se ha mostrado muy sincera. Le ha costado mucho salir adelante: "Yo ya estaba en psicólogos. Había entrado en un bucle (...) Salió la serie de mi hermana, luego lo del matrimonio con Ana María Aldón... Me fui a 'La Granja', pero ahí me agobié muchísimo y salí tocada. Estaba con depresión y ansiedad", ha relatado. "Tenía un 90 por ciento de ansiedad. Fui al médico y me dio la baja y me dijo ahora mismo no puede estar en la tele porque te genera mucho malestar... "Tengo traumas de abandono, carencias que vas alargando".