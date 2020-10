Gloria Camila ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales una excelente noticia que marcará su futuro profesional.

A pesar de que Gloria Camila suele copar titulares en muchas ocasiones por polémicas familiares, esta vez la hija de José Ortega Cano es noticia por un asunto que nadie tiene que ver con los suyos sino con ella misma. La joven acaba de dar una excelente noticia con sus seguidores a través de las redes y este está relacionada con lo orgullosa que se siente de sí misma. Y es que por fin se ha graduado de la carrera en la que estaba centrada y que, según ella, era su verdadera pasión. La también influencer ha compartido el diploma a través de sus stories, desvelando así el importante paso que acaba de dar, pues ya lo tiene en sus manos.

El documento que ha compartido lo encabeza el nombre de la escuela, Iade, Institución Artística de Enseñanza y ha sido en este Centro Superior de Diseño de Madrid, donde ella ha cursado ‘Diseño de Moda‘, obteniendo así el título que le permitirá trabajar de lo que realmente le hace feliz. «Por fin», ha escrito junto a tres emoticonos que reflejan lo emocionada que está ante este momento tan especial. Aunque Gloria Camila todavía no ha desvelado cuáles son sus planes profesionales a partir de ahora, lo cierto es que la hija de Rocío Jurado ya está mucho más cerca de cumplir sus sueños.

Quien también estudió la misma carrera ha sido Ana María Aldón, que ya ha incluido en su biografía de redes sociales «fashion designer», palabras con las que deja más que claro cuál quiere que sea su profesión. Se desconoce si ambas querrán aunar su talento y comenzar a trabajar juntas en un taller o bien querrán hacerlo por separado, eso sí, con una profesión común.

Ha sido este mismo viernes cuando Gloria Camila ha posteado lo satisfecha que está tras haber conseguido este reto tan relevante para ella, siendo horas antes cuando desde la ducha se grabó a primera hora de la mañana. Quizás así estaba dando pistas de que se avecinaba un día muy especial para ella, prueba de ello, que horas después inmortalizara el título que la convierte en Diseñadora de Moda oficialmente, curso que comenzó en el año 2015 y que retomó en 2017 con una tremenda ilusión que ella no se esforzaba en esconder.

A pesar de que fue hace 5 años cuando comenzó a estudiar, Gloria Camila se tomó un respiro para montar una tienda de ropa, un negocio que no salió tal y como ella esperaba. «A mitad del curso lo dejé y me fui a Sevilla a pasar de la teoría a la práctica. Y bueno, a día de hoy he vuelto a la universidad, empieza ahora el curso y estoy muy ilusionada, porque me encanta la moda. Nos hemos venido a Madrid los dos a un pisito y estoy feliz. Quiero ir como una más a clase, estudiar para tener una base y no ser una niña de papá ni de mamá y tener mis estudios», dijo en 2017 cuando todavía tenía una relación con Kiko Jiménez.