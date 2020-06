Gianmarco Onestini no puede estar más feliz por todo el cariño y el apoyo que recibe cada día por parte de sus innumerables seguidores, tanto en España como en Italia. El italiano continúa en su país, hasta donde se trasladó hace ya unos meses después de la ruptura con Adara Molinero.

Desde allí publica precisamente su vídeo de Mtmad más sorprendente, ya que anuncia que se atreve a mostrar algunas fotos y vídeos inéditos de su relación con la ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’. «Fotos que nunca he colgado o que he colgado y que inmediatamente he borrado, porque al final algunas te dan un poco de vergüenza», dice entre risas.

«Dado que sé que vosotros sois siempre muy curiosos, os gustan siempre las cosas un poco más picantes, os voy a mostrar una foto… es la foto más sexy que yo he colgado, y que después he borrado. Tenía 16 años, estaba puesto en la cama y sin camiseta. Es la foto más sexy que yo publiqué por primera vez en Facebook. «A mí me gustaba como foto, pero me acuerdo como 50 me gusta, que en ese periodo de mi vida era algo como súper fuerte», comentaba.

Su foto más sexy

Pero no es la única foto de su pasado que ha compartido. Y es que el Gianmarco que conocemos ahora es muy diferente al de unos años atrás. Esto se suma, además, a las modas. El italiano tuvo una época en la que presumía de melena larga: «Vosotros me veís con el pelo corto y bigote, pero yo llevaba el pelo largo, porque no quería cortármelo».

La foto en la que está más cambiado

Parece que Gianmarco tuvo una época en la que se aficionó al baile. Hace muchos años, le grabaron precisamente bailando y él ha querido mostrarlo a sus seguidores. De esta forma, conocemos una nueva faceta del exconcursante de ‘GH VIP’: «Yo estaba vestido de socorrista, porque teníamos que mostrar todos los deportes… Ganamos el premio a la mejor idea en el colegio», recordaba sobre aspectos de su adolescencia que desconocíamos hasta el momento.

Su faceta más desconocida: bailando

Gianmarco ha abierto la galería de su móvil sin miedo al qué dirán por mostrar fotos que nunca antes había enseñado. Muchas de ellas son del periodo de cuando aún no era famoso, demostrando las facetas más desconocidas de su vida. Pero también hay algunas que hacen referencia a un momento más actual, que implica, por supuesto a la ganadora de ‘GH VIP’, con la que tuvo una historia de amor corta pero intensa.