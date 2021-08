Gianmarco habla del romance de su hermana Luca con Alexia Rivas y de su odio a Sofía Suescun

El nombre de Alexia Rivas vuelve a estar relacionado con un apuesto joven. La reportera saltó a la primera plana de la fama tras el escándalo que supuso su romance con Alfonso Merlos, por aquel entonces novio de Marta López. Desde entonces son varios los hombres con los que ha sido relacionada, pero quizá ahora suene con mayor fuerza el nombre de Luca Onestini, hermano de Gianmarco y fiel defensor del italiano en los platós de televisión que, según los rumores, habría hecho muy buenas migas con su compañera de ‘Supervivientes’. Un supuesto affaire que la que fuese reportera de ‘Socialité’ no ha llegado a desmentir.

De hecho, ha jugado al despiste reconociendo que el joven italiano está de buen ver, con una eterna sonrisa de nerviosismo, aunque promete que “es un bulo más de los que hay por ahí sobre mi vida privada. No le estoy viendo ni conociendo, pero te digo que ojalá. Es guapísimo y encantador, pero la verdad es que no hay nada. Si lo hubiera, ¿yo qué problema tengo en decirlo? Si no hay nada más bonito que el amor, y si me tenéis que ver con un chico, me vais a ver”, aseguraba la periodista. Ahora, quien ha tomado la palabra ha sido el propio Gianmarco Onestini, que ha querido dejar claro que, por el momento, Alexia Rivas no está invitada a los planes familiares y está lejos de convertirse en su futurible cuñada.

El concursante de realities niega que entre su hermano Luca y Alexia Rivas haya surgido el amor. De hecho, también desmiente que hayan existido encuentros entre ambos, alegando que su hermano ahora está soltero y disfrutando de estas circunstancias dejándose querer sin hacer parada fija en ningún corazón en concreto. Gianmarco es rotundo a la hora de hablar de su compañera de experiencia en ‘Supervivientes’. También de su enemiga, Sofía Suescun, con la que acaba tarifando siempre que coinciden en un plató televisión o, como ahora, en las casas de los famosos con los que ha formado equipo en la última edición de ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’. No habla especialmente bien de Sofía, tiene muy mal recuerdo de sus encuentros y considera que no sabe ser feliz y que encuentra un sentimiento similar al hacer daño al prójimo. Vea las declaraciones de Gianmarco Onestini en el vídeo que abre esta noticia. ¡Dale al play!