Alba Carrillo y Mila Ximénez han vuelto a verse las caras en ‘El Debate Final de GH VIP 7’, donde los concursantes del ‘reality’ de Telecinco han hecho balance de los momentos más destacados que han vivido en la casa de Guadalix.

Alba: «Mi cariño a Mila a sido sincero»

La colaboradora de ‘Sálvame’ y la segunda finalista del concurso se han enfrentado, una vez más, en los platós de Telecinco. La modelo se lamentaba de haber confiado en Mila dentro de la casa. «Mi cariño ha sido sincero pero sé que tiene el mismo carácter que yo y por eso hemos tenido diferencias». Mila confesaba haberse sentido decepcionada por varios de los comentarios de la ex de Feliciano López en el concurso. «Me pareció como un golpe bajo que me dijeras que no había recibido una carta de amor de un hombre, de un amor de verdad».

Alba reaccionaba con furia al reproche de Mila. «Dijiste que fui rapiñando el cariño de mis compañeras», le espetó. Fue entonces cuando la andaluza, con cinismo, lanzaba: «Si te dolía la tripota yo me iba a la camota».

«No me trates de tonta»

«No me trates de tonta porque es que ya me estás cabreando. Estoy intentando templar y que me quedo con lo bueno y no te lo voy a pasar», respondía la joven, repitiendo a continuación lo que decía Mila dentro de la casa en sus momentos de bajón. «¡Es que estoy súper fea, estoy fatal!».

La tercera finalista de ‘GH VIP 7’ replicaba con ironía. «Es que tienes toda la razón. Cuando la tiene, la tiene. Yo me iba a la camota y se me pasaba. Con Joao me he enfadado mil veces y me he quedado tranquilota«.