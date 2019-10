Fernando Verdasco no está pasando por el mejor momento, y no ha dudado en expresar y compartir con sus seguidores cómo se siente. El tenista no ha tenido la suerte de estar entre los jugadores que participen en la Copa Davis, que se celebrará entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica, Madrid, y muy disgustado ha querido expresar cómo ha recibido la noticia.

8 Verdasco ha compartido un gran disgusto con sus seguidores Sergi Bruguera, capitán del equipo, ha hecho pública este lunes en la capital española los jugadores que estarán presentes en las pistas, y entre los nombres no aparece Fernando Verdasco. No solo ha querido lanzar un mensaje donde se muestra enfadado, sino que también lanza una pullita al capitán. «Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad (#Madrid). Gracias a todos los que si creéis en mí! Y siempre quedarán conmigo estas Davis ganadas de 2008, 2009 y 2012! Vamos #España 🇪🇸 Ahora solo queda terminar los 2 últimos torneos del año, descansar, cargar pilas, entrenar más duro que nunca y volver mejor que nunca el año que viene!!», escribía con tristeza. 7 No está en la lista de jugadores para la Copa Davis 6 Agradece a todos los que «sí creen en mí» Después de mostrar su enfado de manera pública, Fernando Verdasco ha desvelado en qué se va a centrar durante lo que queda de año. Y es que sigue centrado en sus entrenamientos cuando todavía le quedan dos torneos por disputar. Además, asegura que aprovechará también los días de descanso para «recargar pilas». La persona que le acompañará en las citas que le quedan para antes de que acabe el año es su mujer, Ana Boyer, que se ha convertido en el apoyo más incondicional del tenista. De hecho, la hija de Isabel Preysler no ha dudado en dejar a un lado su vida profesional para seguir allá donde sea a su pareja. Y también les acompaña el hijo que tienen en común, Miguel. 5 Ana Boyer y su hijo Miguel le acompañan allí donde van La hija de Isabel Preysler no ha podido dejar pasar la oportunidad de mostrar su disgusto públicamente a través de las redes sociales. Ana ha dejado claro que apoya a su pareja al 100% con varios comentarios en la publicación del tenista. Aunque eso sí, lo ha hecho a través de emoticonos de fuerza y ánimo, y de corazones. 4 El mensaje de apoyo de Ana a su marido Ana Boyer no se ha quedado conforme con los comentarios que ha escrito que también le ha dado la razón a una seguidora disgustada con un «absolutamente». «Qué pena más grande no verle jugar», escribía una de las fans de Fernando Verdasco. 3 Para muchos no ver a Verdasco en la pista es una mala noticia El apoyo de Ana Boyer no es el único que ha recibido Fernando Verdasco. Y es su hermana Sara Verdasco también ha querido mostrar que está con el tenista. «Siempre diste todo por la @copadavis 💕», le escribía en la publicación. No hay dudado de que toda su familia y sus amigos están con él a pesar de la mala noticia que ha recibido. 2 Tiene el apoyo de sus hermanas, Sara y Ana Esta noticia ha sido recibida por Fernando Verdasco como jarro de agua fría. El pasado 12 de octubre, cuando aún no se sabía la lista de jugadores confirmados a la Copa Davis, el tenista felicitaba a todos los españoles con una foto de este torneo, que para él es tan especial. Eso sin imaginarse el triste final. 1 Felicitó el Día de la Hispanidad con una foto de este torneo View this post on Instagram Feliz dia de la Hispanidad!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 A post shared by FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) on Oct 12, 2019 at 6:01am PDT