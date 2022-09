Este martes 27 de septiembre, Gerard Piqué y Shakira tienen una nueva cita para verse las caras, aunque la idea principal no es verse, sino entenderse. El motivo de su encuentro no es cordial, aunque ambos acuden con la firme intención de acercar posiciones por el bien de sus hijos. Después del infructuoso intento de hace diez días, cuando trataron de llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, el reparto del patrimonio común y demás cuestiones, ahora lo vuelven a intentar, aunque ha cambiado mucho el panorama en el que se encuentran. La diferencia principal es que ahora Shakira ha roto su silencio públicamente, ha contado cómo se siente y en qué punto se encuentra, lo que ha cabreado no solo al propio Gerard Piqué, sino especialmente a su entorno, que lo entiende como una traición y una forma de presionarle a aceptar unas condiciones por las que no está dispuesto a pasar.

Y esto es lo que ha hecho que el futbolista acuda a su nueva cita con Shakira con otro talante. Quiere llegar a un acuerdo, pero no a toda costa. Desea velar por los intereses de sus hijos, para evitar que sean víctimas de sus malas decisiones, pero también quiere protegerse a sí mismo de Shakira, a quien el dolor le ha empujado a saltarse el pacto de no agresión que existía entre ellos. En su primer encuentro con sus abogados como mediadores, la cantante se mostró inamovible en cuanto a sus pretensiones a cumplir. No estaba dispuesta a ceder en algunos puntos en los que el jugador blaugrana no estaba conforme, lo que finalmente terminó con mucha tensión, que se traslada ahora a su nueva cita.

El encuentro entre Gerard Piqué y Shakira tendrá lugar este martes 27 de septiembre en el despacho de su abogado, Ramón Tamborero, como así sucedió días atrás en el bufete de la parte contraria, el de Pilar Mañé, en el que no se pudo llegar a un consenso y el cual el futbolista abandonó de manera precipitada y visiblemente cabreado. Ahora, según informan desde su entorno más cercano, será él quien adopte un papel más estricto y menos conciliador, pues las palabras de su ex a una revista le han hecho mucho daño y entiende que no facilita las cosas. Ahora velará por sus intereses por encima de cualquier cosa y si para ello hay que renunciar a un acuerdo amistoso e ir a juicio, pues que así sea.

Gerard Piqué no quiere vivir alejado de sus hijos, aunque por encima de cualquier deseo entiende que está el bienestar de sus retoños. Se ha comentado que sobre la mesa estaba la posibilidad de un acuerdo aproximado en el que los niños estuviesen dos años afincados en Barcelona, para después mudarse con su madre a Miami. Sin embargo, ahora se mantiene que Gerard Piqué ha cambiado su parecer, que no quiere ceder al respecto y piensa solicitar la guarda y custodia de sus hijos, lo que parece un punto difícil de conciliar con las propias intenciones de Shakira de comenzar una nueva vida al otro lado del charco junto a sus hijos. De ahí que si este martes no se llega a un acuerdo estén más cerca de solucionar sus diferencias en un juicio y que sea un juez quien imponga su decisión ante la aparente imposibilidad de la pareja a encontrar un punto medio.