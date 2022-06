La ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue siendo uno de los temas de la semana días después de producirse. Ambos han tomado caminos por separado y, por tanto, planes que tenían previsto se han cancelado. Entre otros, su asistencia a la boda de Jordi Alba y Romarey Ventura. Si bien la presencia de Piqué al menos sí estaba confirmada, finalmente no será así y ni uno ni otro acudirán al enlace. Han rechazado la invitación y es que son demasiados ojos puestos en ellos.

La boda que se celebrará este sábado 17 de junio en El Viso del Alcor (Sevilla) será una cita que reunirá a muchos rostros conocidos del fútbol. Tras varios años como pareja ponen así el broche de oro a su relación, aunque con una sonada ausencia: la de Piqué. ‘Culemanía’ ha revelado que el futbolista no quiere empañar el día de su gran amigo y evita a toda costa convertirse en el centro de atención de una boda que se ha preparado con un profundo cariño. Como guiño a Jordi Alba y con el único afán de que la polémica desaparezca lo más pronto posible, Piqué ha anunciado a su colega de profesión su drástica decisión. No acudirá a la boda, ni tampoco a la fiesta posterior. Al menos este es su pensamiento a cuatro días de que se celebre.

El blaugrana estaba deseando asistir a esta boda, pero el comunicado en el que Shakira confirmó su separación ha precipitado todo. Han sido varias las mujeres que han copado titulares tras su ruptura, ejemplo de ello una modelo brasileña que asegura que Piqué le mandaba mensajes muy directos durante su relación con Shakira y esto no ha hecho si no avivar los rumores. Su interés, según su versión, iba más allá de la mera curiosidad y, aunque en su momento no contó nada, ahora quiere que toda la verdad salga a la luz. «Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus esposas. Shakira no se lo merecía», dijo.

Shakira ya se encuentra en España y ella también está intentando llevar un perfil bajo. No quiere entrar en detalles, ni contar los verdaderos motivos por los que se separan tras 12 años juntos y dos hijos en común. Sí ha dejado clara su hermana que «se está recuperando» y que se esperaban que el final de la historia de amor llegada. La familia de Piqué continúa en silencio y no han dado explicaciones al respecto, quizás evitando alimentar ciertas historias o batallas futuras.