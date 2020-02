5 El pequeño Cristiano también estaba

Cristiano Jr. también estaba invitado a la fiesta. Junto a esta imagen, donde vemos la espectacular tarta que ha recibido el futbolista, con las iniciales de su nombre, él escribía: «It’s time to celebrate my birthday 🥳🥳Thanks my love for this amazing surprise👩‍❤️‍👨» [«Es momento de celebrar mi cumpleaños. Gracias mi amor por esta increíble sorpresa»]».