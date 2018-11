El generoso escote de Lorena Gómez que te quitará el hipo

Lorena Gómez se lleva el premio al escote más arriesgado de la semana. La cantante española se convirtió en una de las protagonistas de los premios Antena de Oro, a la que acudió con numerosos rostros conocidos como los cantantes y extriunfitos, Ricky Merino y Roi, que saltaron a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo 2017’. Ese es el mismo programa que permitió a Lorena Gómez hacerse un hueco en la música.

Pues bien, su llamativo escote no pasó desapercibido. La cantante dejó a todos boquiabiertos con su aparición con este vestidazo rosa de Hannibal Laguna, con cuello alto, mangas abullonadas y un escotazo simétrico en medio del cuerpo del vestido.

“SIN PALABRAS qué barbaridad, espectacular”, “Pero cómo puedes ir tan wapa y sexy al mismo tiempo????”, “Ualaaaaa, que cuerpazo 😍😍”, “Estás espectacular!!”. Estos han sido algunos de los comentarios que le han hecho sus seguidores a través de las redes sociales, que han quedado muy sorprendidos con la elección del estilismo.

Un diseño de Hannibal Laguna

Todo el mundo habló del escotazo de Lorena Gómez

Fue una gran noche para la cantante, que fue una de las invitadas a una gran noche en el Gran Casino de Aranjuez. “Esta noche se canta en el @grancaranjuez en los #premiosantenadeoro Por supuesto #borrameelrecuerdo a piano y voz.

Vestidazo de @hannibal_laguna 💕”.

No puede estar más feliz. La cantante acaba de publicar un nuevo tema, ‘Bórrame el recuerdo’, y se mostró muy agradecida al anunciar su salida: “Han sido dos días muy intensos y con muchos sentimientos encontrados. He sentido y siento vuestro apoyo y cariño en todo momento. En cada canción, cada concierto, desde la distancia y en distancias cortas. Hoy una vez más GRACIAS. Porque no es fácil mantenerse en un mundo tan complicado y maravilloso a la vez. Son 12 años juntos. De subidas y bajadas,de lucha constante,de alegrías y tristezas, de buscar para encontrar , de encontrarme a mi misma personal y profesionalmente”, agradeció a sus seguidores.

Disfrutó de una gran noche

Más contenido .....