1 Ella misma ha dado a conocer la noticia

Además, Gema López no esconde sus retoques estéticos y ella misma ha compartido a través de las redes sociales que se ha sometido a uno nuevo «Yo también me he animado a probar el Efecto Contouring en mi @clinicasdiegodeleon 😍 Pómulos marcados y rostro más estilizado e iluminado. Estoy encantada y como me habéis escrito mucho para preguntarme cuando me veis en la tele», ha escrito en su publicación junto a diferentes fotografías.