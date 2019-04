View this post on Instagram

Unos minutitos todas las mañanas con mi @pranamat_esp y me levanto con la energía suficiente para comerme el mundo! 😍 Me pongo algo de música y me relajo, notando como la circulación se activa y un agradable calor recorre todo mi cuerpo. El masaje con #MiPranamat me alivia las tensiones acumuladas, elimina los excesos de toxinas y me ayuda a recuperar la elasticidad de la piel. Así cuido de mi salud y mi figura! Os aseguro que una vez probéis el masaje @pranamat_esp, os váis a volver adictos como yo! #meencanta #mimomento #recomiendo