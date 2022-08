Hace apenas unos días, Gema, la hija de Ana María Aldón , se sentaba en el plató de ‘Sábado Deluxe‘ para romper su silencio y salir en defensa de su madre. En los últimos meses, mucho se ha comentado sobre la vida de la diseñadora, desde su crisis con José Ortega Cano a sus diferencias con Gloria Camila Ortega. Su aparición mediática, lejos de calmar las ya turbulentas aguas en la familia, no han hecho más que sacudirlas aún más. Y, según han indicado personas de su entorno a SEMANA, aún tiene mucho que contar. La joven no se ha quedado conforme con lo que ha dicho hasta ahora en televisión y prepara nuevas declaraciones con las que pretende despejar las dudas sobre el presente y el futuro de la colaboradora.

“He callado más de lo que sé, hay cosas que se han quedado en el tintero pero que se dirán en su momento”, ha sentenciado la joven, tal y como dicen sus allegados en declaraciones que puedes conocer de manera íntegra en el último número de SEMANA, o descargando la versión online AQUÍ.

La hija de Ana María Aldón ha enviado un durísimo mensaje a Gloria Camila

En su aparición televisiva, Gema Aldón ha cargado contra aquellos que atacan a su progenitora, aunque para ello tenga utilizar toda la artillería contra la hija del diestro. No en vano, su primer dardo ha sido contra Gloria Camila, con la que Ana María mantiene un enfrentamiento velado desde hace meses. Gema ha descubierto el explosivo mensaje que mandó a la hija del diestro cuando esta criticó la labor de su madre como diseñadora de moda. «La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir a la cara, pedazo de cerda», arrancaba diciendo.

«Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, les hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo misma me voy a encargar de cerrártela”, se podía leer en el comentado mensaje.

Gema Aldón prepara su nueva puesta en escena: lo contará todo

Ahora, la hija de Ana María Aldón se trae entre manos un nuevo ataque con el que pondría contra las cuerdas a la familia Ortega. Su paso por ‘Viernes Deluxe’ fue cauto y no profundizó en cuestiones que le hubiera gustado abordar, pero ya prepara su nueva puesta en escena. Dentro de poco la veremos mucho menos comedida que en su reciente visita al ‘Deluxe’. Hasta ahora ha calentado motores. Sus planes inmediatos, tal y como se recoge en SEMANA, pasan por pegar más duro y más fuerte en su próximo asalto.