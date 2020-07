Haciendo gala una vez más de su sentido del humor, Dani Rovira anuncia que sigue luchando y anima a todos los que están en la lucha para seguir adelante: «Me queda la última pantalla del videojuego… Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas.

“La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas”. Sois tant@s los que me estáis curando… ❤️ Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer».