Rocío Carrasco ha llegado al plató de ‘Sálvame’ este miércoles para explicar en qué consistirá su colaboración en el programa y cómo se fraguó su fichaje.

Rocío Carrasco comienza a trabajar en ‘Sálvame’. Todavía se desconoce en calidad de qué, pero la hija de Rocío Jurado insiste en que está muy ilusionada ante la etapa laboral que se avecina en su vida. Desde que el pasado mes de marzo se comenzara a emitir la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ no ha dejado de experimentar cambios, entre ellos, su fichaje por el programa vespertino. A pesar de que hay quien ha dado por hecho que esta contratación formaba parte de un paquete, nada más lejos de la realidad y así lo ha explicado ella misma en plató este miércoles. Sosegada y, por primera vez, en directo junto a Jorge Javier Vázquez en el que es su actual programa, Rocío ha contado que, por fin, tiene ganas de volver a trabajar en la televisión. «Me da alegría porque es síntoma de que estoy mejor», ha dicho.

Al parecer, Rocío recibió la propuesta vía telefónica hace tan solo unos días. En concreto, fue una llamada de Adrián Madrid, uno de los productores ejecutivos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. «Esto se ha decidido hace 4 días. No estaba previsto cuando comenzó la docuserie. No he tenido ese momento de pensar ¿qué voy a hacer ahora? Recibí la propuesta…Yo estaba en casa con una compañera, con Anais, que estábamos preparando para la segunda temporada y me llamaron. Me llamó Adrián por teléfono y me dijo que había pensado esto y me preguntó si me apetecía. Me puse un poco nerviosa y le dije que me diera un día más y me dijo que sí. Fidel me dijo que si estaba fuerte lo hiciera y Anais me dijo lo mismo. Adrián me dijo que se lo tenía que decir pronto porque empezaba a la semana siguiente», ha confesado Rocíito. Después de hacer un repaso por estos meses, Rocío Carrasco ha comentado que jamás hubiera esperado el giro de 180 grados que ha dado su vida desde el estreno de la docuserie.